Vidéo : Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Posté par Skwatek

Une voiture sans chauffeur dévale une colline au bord d'un lac à Davlekanovo, en Russie.



Vidéo (54s) : Une voiture sans chauffeur dévale une colline





Sur le même sujet :

Vidéo : Un bus manque de tomber d'une falaise Vidéo : Un taureau dans une 206 CC (Camargue) Vidéo : Un enfant traverse une route sans regarder Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation tonito0811 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/11/2019 Envois: 7 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 0 1: Timestamp à 40sec sur la video ?

2: On est d'accord, c'est de la non-assistance à personne en danger le mec qui filme sans rien dire ? Edit: (Oui je sais c'est normal en Russie) Sohma Je suis accro Inscrit le: 28/1/2008 Envois: 704 Karma: 172 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 0 WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 421 Karma: 298 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 1 Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il a voulu faire ?? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3500 Karma: 14471 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 1 Vraiment pas doué le type, quand même... FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 82 Karma: 112 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 2

@WTFISTHATSHIT

Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il a voulu faire ??



Faire demi-tour pour reprendre une onzième vodka ? Citation :Faire demi-tour pour reprendre une onzième vodka ? Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 571 Karma: 1021 En ligne ! Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 0 Pas encore au point les voitures autonomes asthalis Je masterise ! Inscrit le: 18/9/2007 Envois: 2625 Karma: 440 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 0 Il y en a qui sont quand même pas doués... on dirait qu'il voulait freiner sa voiture avec le pied dans la pente !

Et le cameraman qui filme le tout sans prévenir les autres de l'arrivée de la voiture folle, chapeau ! Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 216 Karma: 705 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 1 Un automobiliste est tombé de sa voiture en faisant une mauvaise manœuvre.



Déjà, c'est pas banal ! Citation :Déjà, c'est pas banal ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3047 Karma: 1207 Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) Re: Une voiture sans chauffeur dévale une colline (Russie) 0 WTFISTHATSHIT

Citation : Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il a voulu faire ??



Probablement quelque chose qu'il aurait réussi à faire en étant à jeun Citation :Probablement quelque chose qu'il aurait réussi à faire en étant à jeun Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.