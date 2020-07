Vidéo : Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clément et sa vidéo sur l'abattage d'un loup Posté par Koreus

Un berger a vu une vidéo de Hugo Clément sur l'abattage d'un loup et il n'est pas content



Vidéo (3mn33s) : Coup de gueule d'un berger contre Hugo Clément





Le reportage de Hugo Clément est à



Le berger a refait une vidéo live







Un long message de Hugo Clément qui a fait quelques recherche sur ce berger



Le post Facebook de Hugo Clément m'a convaincu. Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 10 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 7 Dommage de partager et donc de faire encore plus de vue pour ce bouffon qui ne cherche qu'à faire le buzz, un politique en mal de reconnaissance, qui est tout sauf berger, qui est tout sauf des Alpes, et qui est surtout tout sauf un connaisseur du loup...

Gotthar Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2008 Envois: 40 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 0 J'ai l'impression de plus entendre parler du loup que du COVID Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 10 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 7 Dommage de partager et donc de faire encore plus de vue pour ce bouffon qui ne cherche qu'à faire le buzz, un politique en mal de reconnaissance, qui est tout sauf berger, qui est tout sauf des Alpes, et qui est surtout tout sauf un connaisseur du loup... sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 440 Karma: 894 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 0 Je suis complêtement d'accord avec lui. Il y a trop de bien-pensants qui ne voient la situation que du point de vue bisounours, la Nature c'est fantastique c'est merveilleux on ne la touche plus.



C'est illusoire et malsain que de penser que nous sommes en-dehors de la nature et que nous ne devons pas y toucher. Je suis personnellement d'accord pour qu'on tire un loup qui s'approche d'un troupeau.



Mais que diraient les citadins si les ruraux se mêlaient du stationnement des voitures en villes ? Daybatsu Je suis accro Inscrit le: 1/9/2010 Envois: 1451 Karma: 101 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 6 Pour cette fois @Koreus je trouve que tu postes la mauvaise vidéo, c'est bien de mettre la réponse facebook dans les commentaires mais la plus part des gens se contente de voir les vidéos.

J'aurais préféré que tu mette plus en avant la réponse du journaliste que du gars qui joue les bergers pour se faire de la pub.



Le divertissement sur koreus j'aime bien, quand ça commence à être politique ça me pose un probleme, cette vidéo n'est ni drôle ni insolite, juste l'échange stérile entre un politicien et un journaliste qui cherchent tous les deux à faire des vues d'après moi. luddict Je viens d'arriver Inscrit le: 17/3/2012 Envois: 10 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 7 Regardez, lisez et faites vous votre avis.

Le post Facebook de Hugo Clément m'a convaincu. tyhang Je m'installe Inscrit le: 29/11/2009 Envois: 147 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 1 Toujours est-il que la préfecture a bel et bien rappelé que le tir a été effectué dans le cadre de la loi. Politique en mal de reconnaissance ou non, au moins cette info est juste.

Quant au duel berger/journaliste......les batailles d'ego, c'est chiant. TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 358 Karma: 314 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 4 Le ton de la vidéo, et certains arguments pétés discréditent les quelques arguments qui pourraient être recevables.

La post facebook du journaliste clarifie bien les choses... foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3491 Karma: 2059 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 4 La réponse du journaliste est juste parfaite sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 440 Karma: 894 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 0

@Trucmachinchose

Dommage de partager et donc de faire encore plus de vue pour ce bouffon qui ne cherche qu'à faire le buzz, un politique en mal de reconnaissance, qui est tout sauf berger, qui est tout sauf des Alpes, et qui est surtout tout sauf un connaisseur du loup...



argument fallacieux du faux écossais.



Plutôt que de dénigrer sa connaissance de du loup, fait nous donc partager ton expertise en la matière. Citation :argument fallacieux du faux écossais. https://fr.wikipedia.org/wiki/Aucun_vrai_%C3%89cossais Plutôt que de dénigrer sa connaissance de du loup, fait nous donc partager ton expertise en la matière. Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 388 Karma: 464 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 2 C'est marrant de communiquer par vidéo interposé.

Sinon, il y a le téléphone. Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 26110 Karma: 13398 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 2



Je la mets en intégral là (pour ceux comme moi qui ont la flemme de passer par facebook)



Quand au fond, était-ce bien d'avoir tué un loup. J'ai pas suivi le truc et au vu des arguments là, bah je saurais pas dire (et je m'en tape un peu).



Citation : Comme vous l’avez peut-être vu, un homme se présentant comme berger dans les Alpes a diffusé une vidéo où il m’interpelle au sujet du loup abattu dimanche 5 juillet dans les Hautes-Alpes.

Il estime que notre reportage, où nous donnons la parole à un photographe animalier, est à charge contre les chasseurs et m’invite en des termes peu sympathiques à venir travailler avec lui en « sortant de mon studio parisien » et en « mouillant ma chemise ».

Malgré le caractère agressif de l’invitation, j’y ai répondu favorablement en message privé, lui proposant de venir une ou deux semaines à ses côtés, pour en faire un documentaire, lors de la saison prochaine car j’ai déjà des tournages prévus cet été.

Ce monsieur n’a pas répondu à mon message privé, mais a tout de même trouvé de la 4G pour faire une seconde vidéo en direct sur Facebook en me demandant de venir « au moins un mois » de manière immédiate, et de rencontrer d’autres bergers partout en France. Il sait pertinemment que ce n’est pas possible, puisque, comme je lui ai indiqué dans le message resté sans réponse, j’ai aussi une famille et un travail et je ne peux pas tout quitter pendant un mois sur simple demande d’un internaute.

J’en ai donc conclu que ce « berger » cherchait plus la lumière et l’attention qu’une vraie rencontre. Quelques recherches m’ont permis de mieux comprendre la situation et… la manipulation.

Cet homme s’appelle Joseph Boussion. Avant d’être berger, il s’agit surtout d’un homme politique. Il a été candidat tête de liste aux élections européennes de 2014 dans le sud-ouest (bien loin des Alpes, donc) et en 2015 aux élections régionales (toujours dans le sud-ouest). Il a également tenté de se présenter à l’élection présidentielle de 2017, sans succès. On peut le voir dans quelques archives sur les plateaux de télévision (en chemise !) pendant les campagnes électorales. Il fut également responsable de la communication à l’office de tourisme de Biarritz, mais aussi « chargé de projet webmarketing et médias sociaux » au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Son diplôme ? « Management et marketing du sport » à l’université de Bordeaux.

En 2016, il avait participé au mouvement "Nuit debout" à Paris, place de la République, avant d'être accusé par des manifestants de "manipuler la mobilisation" pour servir ses ambitions politiques. Un texte circulant à l'époque parmi les militants dénonçait Joseph Boussion et ses amis comme des "professionnels du marketing et du community management" qui s'étaient "accaparés" le mouvement.

Joseph Boussion est donc un homme politique originaire du sud-ouest (pas des Alpes), qui a étudié, milité et travaillé en ville (pas dans la montagne), et qui est spécialiste du « marketing », du « management » et de la « communication » (pas du loup).

Voilà pour le portrait. Maintenant, intéressons-nous à son discours, parce qu’après tout, il a le droit de se reconvertir et d’être devenu berger. Pour Joseph Boussion, ma vidéo est mensongère car le tir du loup en question est légal. Oui, c’est vrai, personne ne dit le contraire et Joseph Boussion le saurait s’il avait pris le temps de regarder ma vidéo dans laquelle je donne la position de la préfecture en ces termes : « Nous avons contacté la préfecture qui confirme le tir de dimanche. Selon elle, il a été effectué dans les règles ».

Mais surtout, pour notre « berger », la vidéo est nulle et non avenue car elle est faite par « un bobo parisien qui ne connaît rien à la montagne ». C’est vite oublier que Corentin Esmieu, l’homme qui témoigne dans notre vidéo pour dénoncer l’abattage du loup, est originaire, lui, du Briançonnais (dans les Alpes, donc) et est accompagnateur en montagne en plus d’être photographe animalier.

Alors, qui est le plus légitime pour parler du loup dans les Alpes ? Une personne originaire de la région, qui parcourt la montagne depuis toujours, ou un homme politique originaire de la côte Atlantique spécialiste du marketing ?

Et que dire de Jean-Marc Landry, biologiste, éthologue et spécialiste du loup dans le système agropastoral, interrogé par le Nouvel Obs sur l’abattage du loup en question, qui estime que le tir n’était pas justifié ? Sans doute s’agit-il, lui aussi, d’un « bobo parisien » ?

Enfin, je pense qu’il faut en finir avec cette opposition ridicule Paris/campagne. Dans ses vidéos, Joseph Boussion explique que les citadins ne peuvent pas comprendre le problème du loup, car « ils ne savent pas ce que c’est de bosser dur, de porter des litres d’eau, de surveiller le troupeau ». Ce discours n’a aucun sens.

Certes, il faut du courage pour être berger. C’est sans aucun doute un métier difficile. Mais ne faut-il pas du courage pour se lever tous les jours à 5 heures du matin et aller nettoyer les rues de Paris ? Ne faut-il pas du courage pour enchaîner les nuits de permanence dans les hôpitaux de la capitale ? Ne faut-il pas du courage pour gérer un commerce de proximité dans une grande ville ? Ne faut-il pas du courage aux artisans, aux ouvriers, aux entrepreneurs et aux salariés qui vivent et travaillent dans les centres urbains ?

Des gens courageux et travailleurs, il y en a partout. Dans les montagnes, au bord de l’eau, ou dans les grandes capitales.

Pour conclure, je réitère ma proposition de passer du temps aux côtés de bergers dans les Alpes pour en faire un reportage qui permettra de leur donner la parole et de s’exprimer sur leurs difficultés. Mais, du coup, je préfère le faire aux côtés d’un vrai berger, originaire de la région. Ce n’est pas que le management, le marketing et la politique ne m’intéressent pas… c’est juste un autre sujet.

Bon week-end à toutes et tous !

gunnar230 Je m'installe Inscrit le: 14/3/2009 Envois: 192 Karma: 219 Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 1 Je connaissais même pas la polémique, c'est marrant d'avoir la "réponse".



C'est apparemment devenu à la mode de se faire des réponses publiques en s'appuyant sur sa petite communauté.

Qu'est ce que c'est gavant, en plus tu peux défendre la pire des causes, tu trouveras toujours du monde sur le net pour être d'accord avec toi.



Et puis les loups, les bergers, il nous gavent depuis des années. Des loups ils y en avaient avant eux, c'est eux les intrus, c'est tout.

Purée c'est comme les gars qui font bâtir à coté d'une rue très passante et qui après viennent se plaindre qu'il y à trop de voitures.. lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1505 Karma: 2831 En ligne ! Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 0



Citation : "Le loup gris est classé par l'UICN dans la catégorie « préoccupation mineure » au niveau mondial."





Perso le loup j'en ai rien à branler et il y a certainement des sujets écologiques bien plus importants...



A une certaine époque (jusqu’à l'antiquité il me semble) il y avais des lions en Europe, vous voulez aussi les réintroduires pendant que vous y êtes?



Juste de la connerie tout ça, vous feriez mieux d'arrêter de faire des gosses... Mouais...Citation :Perso le loup j'en ai rien à branler et il y a certainement des sujets écologiques bien plus importants...A une certaine époque (jusqu’à l'antiquité il me semble) il y avais des lions en Europe, vous voulez aussi les réintroduires pendant que vous y êtes?Juste de la connerie tout ça, vous feriez mieux d'arrêter de faire des gosses... Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 2960 Karma: 567 En ligne ! Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... Re: Le coup de gueule d'un berger contre Hugo Clémen... 0 Il est gratiné celui là. À trop vouloir disgresser cela se retourne contre soi. Quand on plus on en apprend plus sur le personnage cela vire à la déroute.

