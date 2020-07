Vidéo : Bon 14 juillet avec Koreusity n°386 un zap de 60 vidéos insolites

Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 738 Karma: 263 En ligne !

Re: Bon 14 juillet avec Koreusity n°386 un zap de 60 vidé... Re: Bon 14 juillet avec Koreusity n°386 un zap de 60 vidé... 0 « Un chien fait semblant d'avoir mal aux pattes » ou pas.



Il peut très bien avoir envie de se gratter (à cause de vers ou de champignons) ou un problème pour se tenir debout (ça me rappelle une amie qui me racontait qu'on la regarde souvent de travers quand elle se lève de sa chaise roulante ou quand elle n'utilise pas sa canne pour marcher).



Pauvre chien.