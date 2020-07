J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7167 Karma: 3009

Re: Un maraîcher arrose ses terres avec la rosée du matin

Pas nécessairement, elle peut rester en suspension dans l'air et sans se condenser, puis s'élever plus haut au fur et à mesure de la montée de température.