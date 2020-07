Vidéo : Banksy défend le port du masque avec des peintures dans le métro londonien Posté par Skwatek

Banksy a récemment encouragé le port du masque avec des peintures dans le métro londonien, mais des équipes de nettoyage les ont effacées sans savoir qu'il s'agissait d'une œuvre du célèbre artiste britannique.





Vidéo (1mn) : Banksy défend le port du masque





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 718 Karma: 2174 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 1 Est- ce que la rame de métro s'autodétruit à la fin? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1046 Karma: 1453 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 1 Bansky, c'est les rats !!!



Non en fait, j'adore ses oeuvres.



Non en fait, j'adore ses oeuvres. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3503 Karma: 14498 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 1 D'un côté je kiffe son art, et sur certains éléments urbains je préférerais voir ses trucs que les graffiti de merde qu'on voit partout.



Mais quand même, dans une rame de métro, je trouve vraiment pas ça cool. Ça serait bien de montrer l'exemple et montrer que les trucs urbains publics il faut les respecter. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 738 Karma: 1027 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 3 Autant les rats et tout c'est pas moche, autant le gros "Banksy" tout dégoulinant c'est vraiment moche.



Je peux comprendre que l'équipe de nettoyage a cru à du vandalisme. dark-nenes Je suis accro Inscrit le: 14/12/2007 Envois: 670 Karma: 1647 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 1 mais des équipes de nettoyage les ont effacées sans savoir qu'il s'agissait d'une œuvre du célèbre artiste britannique.

Parce que s'ils avaient su ils auraient pas effacé ? Y'a des privilèges là-dessus ?

J'adore Bansky hein mais bon, pas de raisons que l'on n'efface pas SES tags s'ils sont faits là où c'est interdit (je pense d'ailleurs qu'il s'attendait à ce que ce soit effacé) Citation :Parce que s'ils avaient su ils auraient pas effacé ? Y'a des privilèges là-dessus ?J'adore Bansky hein mais bon, pas de raisons que l'on n'efface pas SES tags s'ils sont faits là où c'est interdit (je pense d'ailleurs qu'il s'attendait à ce que ce soit effacé) Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 661 Karma: 675 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 0 Il est cestlaibre ? EyeCNikall Je m'installe Inscrit le: 14/2/2013 Envois: 112 Karma: 145 Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 0 « Nous aimerions offrir à Banksy l'occasion de réaliser une nouvelle version de son message pour nos clients dans un lieu approprié. »



Quel lieu plus approprié pour un message de salubrité public destiné au plus grand monde qu'un lieu bondé avec énormément de passage?

Un musée, une galerie d'art?? Citation :Quel lieu plus approprié pour un message de salubrité public destiné au plus grand monde qu'un lieu bondé avec énormément de passage?Un musée, une galerie d'art?? gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2116 Karma: 1686 En ligne ! Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 0 @dark-nenes Non, pas de privilège. Le discours de la CfL est "Encore plus en ce moment, les équipes nettoient à fond les rames. Quelque soit ce qui traine." S'ils avaient su que Bansky prévoyait une oeuvre, ils lui auraient offert un support. D'ailleurs, ils espèrent pouvoir collaborer. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 417 Karma: 783 En ligne ! Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 0 Je doute qu'il accepte la proposition de refaire ses tags.



Ils avaient pour but d’être éphémères, j'en suis convaincu, d'ou sa médiatisation personnelle.

A savoir que Bansky détruit lui même ses œuvres parfois, mais bon, je vous apprend rien.



Moi je vois plus la dedans justement le fait de dénoncer le fait que les gens ne portent plus de masque. Tout le monde s'en branle déjà comme s'il n'y avait jamais eu d'épidémie.



"Vous vouliez des masques, vous en avez eu, mais maintenant, vous ne les portez déjà plus."



Y'a qu'a regarder dans les rues.



Les rats de Bansky sont les gens qui maintenant s'en branlent, et préfèrent jouer avec les masques en ne les portant pas, propageant de nouveau le virus.

Je vois aussi le fait d'avoir visé un métro pour montrer que le virus se déplace toujours, qu'il n'est pas sagement resté dans un coin à attendre.



C'est une vision comme une autre, c'est ça qui est bien avec l'art, chacun y voit ce qu'il veut bien y voir. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1727 Karma: 2852 En ligne ! Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... Re: Banksy défend le port du masque avec des peintures da... 0 dark-nenes



Bien d'accord, j'aime ce qu'il fait, mais les proportions que prennent ses œuvres est toujours disproportionnées.



Trop de gens se touchent dés qu'il voit marqué "Banksy".



Bien d'accord, j'aime ce qu'il fait, mais les proportions que prennent ses œuvres est toujours disproportionnées.



Trop de gens se touchent dés qu'il voit marqué "Banksy".



Sachant que le gars fuit la célébrité... C'est un peu paradoxal.