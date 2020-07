Vidéo : Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la vielle à roue électrique Posté par psikopate

Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la vielle à roue électrique par Guilhem Desq.





Vidéo () : « Cowboys from Hell » de Pantera à la vielle à roue électrique





ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 139 Karma: 189 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 1 Ce n'est fait pour moi ...



Beaucoup de bruit et pas beaucoup de musique !! maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 27 Karma: 62 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 1 What the Hell !? Il a une sacré coordination ! Je suis même pas sûr de réussir à faire juste un pied... Washburn Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 83 Karma: 103 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 2



Beaucoup de bruit et pas beaucoup de musique !! maddguez Je viens d'arriver Inscrit le: 9/2/2018 Envois: 27 Karma: 62 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 1 What the Hell !? Il a une sacré coordination ! Je suis même pas sûr de réussir à faire juste un pied... Washburn Je viens d'arriver Inscrit le: 16/6/2014 Envois: 83 Karma: 103 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 2

Se pourrait il qu’il ait juste des goûts differents de toi et non pas un problème physique quelconque ?

Tolerance ... il donne son avis en précisant que ce n’est pas pour lui, je ne vois ce qui mérite une pique. Citation :Se pourrait il qu’il ait juste des goûts differents de toi et non pas un problème physique quelconque ?Tolerance ... il donne son avis en précisant que ce n’est pas pour lui, je ne vois ce qui mérite une pique. TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3861 Karma: 2350 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 0

Soit on dit qu'on aime pas, soit on dit que c'est de la merde. Mais dire poliment qu'on aime pas, pour ensuite ajouter que c'est du bruit et pas de la musique, c'est juste idiot. C'est en gros dire à tous ceux qui aiment, vous écouter de la merde. Mettre une cuillère de miel sur une crotte de chien, n'en fait pas pour autant un dessert.



#facepalm Citation :Soit on dit qu'on aime pas, soit on dit que c'est de la merde. Mais dire poliment qu'on aime pas, pour ensuite ajouter que c'est du bruit et pas de la musique, c'est juste idiot. C'est en gros dire à tous ceux qui aiment, vous écouter de la merde. Mettre une cuillère de miel sur une crotte de chien, n'en fait pas pour autant un dessert.#facepalm MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1048 Karma: 1458 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 0 Et à la fin, le café il est moulu ou pas ? Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 553 Karma: 700 Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... Re: Le morceau « Cowboys from Hell » de Pantera à la viel... 0

@ALRIK

Ce n'est fait pour moi ...



Beaucoup de bruit et pas beaucoup de musique !!



@ALRIK

Ce n'est fait pour moi ...



Beaucoup de bruit et pas beaucoup de musique !!



Aucun problème au fait que tu n'aimes pas. Mais beaucoup de bruit et pas beaucoup de musique? Faut m'expliquer ce qu'est la musique ^^