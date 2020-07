Vidéo : Un écureuil demande de l'eau à un homme Posté par Skwatek

Un écureuil assoiffé demande à boire à un homme qui tient une bouteille d'eau.





Vidéo (42s) : Un écureuil demande de l'eau





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3143 Karma: 7729 En ligne ! Re: Un écureuil demande de l'eau à un homme 1 Il aurait pu lui donner quelques noisettes en retour poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2245 Karma: 510 Re: Un écureuil demande de l'eau à un homme 0 Il aurait du en profiter pour l'attraper et le manger. Skwatek Je poste trop Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 42022 Karma: 17483 Re: Un écureuil demande de l'eau à un homme 0 poiuytreza525 : J'adore ton avatar. Il a d'la gueule ! Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 160 Karma: 137 En ligne ! Re: Un écureuil demande de l'eau à un homme 0 Et voilà, aussi polis que les oiseaux, ça dit pas merci et ça se barre!^^ Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 573 Karma: 1023 En ligne ! Re: Un écureuil demande de l'eau à un homme 0 Je pensais qu'il a sauter à la gueule du mec qui lui donne à boire, je suis déçu