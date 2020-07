Vidéo : Des journalistes n'interviewent pas la bonne personne en direct sur CNews Posté par -Melon-

En direct sur CNews, des journalistes n'interviewent pas la bonne personne devant le commissariat de Nantes dans l'affaire de l'incendie de la cathédrale.



Vidéo (49s) : Des journalistes n'interviewent pas la bonne personne (CNews)





Sur le même sujet :

Vidéo : Une journaliste parle avec sa voix off Vidéo : « Ils enterrent des Pokémon » Vidéo : Un reporter utilise du gel 100% bio Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1078 Karma: 1304 Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 3 "Un rwandais, un noir, vite c'est lui."



Et après ce sont les mêmes qui vont nous parler de racisme. Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8426 Karma: 20798 En ligne ! Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 0

Vous navigateur est trop vieux La tête du journaliste guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 233 Karma: 240 Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 0 "euhhhhh" n'est pas une réponse monsieur kaporalhart Je suis accro Inscrit le: 9/2/2011 Envois: 819 Karma: 593 Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 0 bonne personne ou pas, il a l'air un peu foncdé, non ? xD DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 381 Karma: 1402 Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 0 Tant de malaise en 49 secondes, je crois que c’est un record! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 233 Karma: 240 Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 1

@kaporalhart

bonne personne ou pas, il a l'air un peu foncdé, non ? xD

ben je le comprend, imagine tu sors du commissariat pour déclarer une perte de papiers et là 15 connards avec des micros et des caméra te demandent pourquoi t'a fait cramer la cathédrale en te faisant une gorge profonde avec les micro Citation :ben je le comprend, imagine tu sors du commissariat pour déclarer une perte de papiers et là 15 connards avec des micros et des caméra te demandent pourquoi t'a fait cramer la cathédrale en te faisant une gorge profonde avec les micro Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 18 En ligne ! Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 0 et ce sont ces personnes qui nous informent de ce qui se passe dans le monde..... Dae-Soo Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2018 Envois: 55 Karma: 62 En ligne ! Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... Re: Des journalistes n'interviewent pas la bonne per... 0 "Vite vite, un noir, c'est forcément lui !! "

Un des grands maux de notre société occidentale en direct, sur les chaînes du monde entier.

Un moment tragique à souhait. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.