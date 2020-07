Vidéo : Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Posté par Scruffy

Au Mexique, un ours accoste un groupe de randonneuses et renifle une des femmes. Elle en profite pour faire un selfie



Vidéo (1mn17s) : Ours vs Randonneuse





Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 827 Karma: 919 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 0 Ah oui le réflexe de survie de base, se taper un selfie avec l'ours....



Bon dommage pour elle le selfie est pourri, mais bon au moins elle ne s'est pas fait dévorer donc elle est chanceuse....



Bon dommage pour elle le selfie est pourri, mais bon au moins elle ne s'est pas fait dévorer donc elle est chanceuse.... Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 265 Karma: 93 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 0 c'est quand meme trés curieux un ours j'aurais pensé la bête plus peureuse. En tout cas tout le monde a gardé son calme et c'est ce qu'il fallait faire. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3147 Karma: 7744 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 0 On est pas passé loin du Darwin Award quand même chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 3748 Karma: 3286 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 3 Ah oui le réflexe de survie de base, se taper un selfie avec l'ours....



@Nefro En même temps je pense que rester calme et relax c'est probablement la meilleur chose à faire non ?

Il avait pas l'air énervé ou agressif de base donc autant continuer comme si de rien n'était plutôt que de tenter un truc qui pourrait lui faire changer d'humeur Citation :En même temps je pense que rester calme et relax c'est probablement la meilleur chose à faire non ?Il avait pas l'air énervé ou agressif de base donc autant continuer comme si de rien n'était plutôt que de tenter un truc qui pourrait lui faire changer d'humeur dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2285 Karma: 5019 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 1 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3509 Karma: 14523 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 1 Bien joué de garder son calme mais je crois pas que je resterais figé à attendre que l'ours décide oui ou non de te faire du mal. Je pense que je préférerais doucement me regrouper avec d'autres personnes pour que l'ours soit moins tenté de s'approcher. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 748 Karma: 1055 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 3 Elles ont une sacrée paire pour être aussi calmes et détendues et c'est certainement ce qui leur a évité une blessure.



Par contre si elles sont mineurs, est-ce qu'on peut dire que c'est un pedobear ? foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3494 Karma: 2099 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 1 lours doit avoir lhabotude de lhomme je pense même si c'est très curieux



On vois qu'il a été marque par l'homme à l'oreille gauche (balise GPS je pense)



a mon avis il n est pas si sauvage que sa

(Je ne dis pas qu'il est adopté mais que des chercheurs ou autre s'occupe de lui) Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5771 Karma: 2360 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 1



Defois ça passe pas. Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 758 Karma: 842 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 0 Je pense que le risque de se faire bouffer était assez faible :



Les ours noirs sont omnivores : les végétaux représentent 75 % de leur alimentation. Ils mangent des graminées, des herbes, des fruits (noisettes, noix, baies, pignons, fruits d’églantiers, pommes …), des glands et des faînes. Ils mangent également, de temps en temps, des insectes, des larves, de poissons et de charognes. Il leur arrive de chasser des mammifères. Ils sont opportunistes et mangent parfois dans des poubelles et d'autres restes de nourriture laissés dans des campements. MatPy Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 44 Karma: 50 Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique Re: Un ours accoste un groupe de randonneuses au Mexique 0 A mon avis sa réaction est bien meilleure que celle d'autres qui crient comme des hystériques dans certaines vidéos qu'on voit passer sur Koreus.

Le selfie c'est opportuniste, c'est pas si ridicule.

Je trouve la vidéo assez étrange, les ours noirs sont pas vraiment dangereux sauf si tu vas faire chier une mère avec des petits, ils chassent pas et sont au mieux carnivore opportuniste avec des charognes ou des ordures. Mais justement parce qu'ils sont pas agressif ils sont connu pour être de très gros trouillard, surtout vis à vis des humains. C'est vraiment bizarre d'en voir un venir aussi près de gens. Soit c'est un ours apprivoisé ou semi-apprivoisé qui a été habitué à recevoir de la bouffe des gens de passage depuis tout petit (ce qui déjà de base est relativement irresponsable), soit c'est un truc mis en scène avec un dresseur d'ours qui surveille la scène.