Vidéo : Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Posté par Skwatek

Un troupeau de chèvres se déplace en écoutant du Eminem.







Vidéo () : Gangsta Chèvres





Sur le même sujet :

Vidéo : Chèvres Funky Vidéo : Un chien danse devant un chat Vidéo : Il a appris à un goéland à faire des claquettes Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1732 Karma: 2851 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 1



...



Mais j'en fais partie... Donc non.









**Edit : merki** J'aurais bien dis que tous ceux qui écoutent EMINEM sont des chèvres......Mais j'en fais partie... Donc non.**Edit : merki** TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 265 Karma: 125 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0 @kpouer *j'en fait partie DanyTheGod Je m'installe Inscrit le: 9/9/2013 Envois: 383 Karma: 1412 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0 @kpouer

j'en fait pas parti mais je suis une chèvre Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5047 Karma: 4783 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0

Moi j'aime bien les chèvres. Rhododendron Je m'installe Inscrit le: 27/1/2016 Envois: 439 Karma: 4111 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0

@TheDarkgg

@kpouer *j'en fait partie



Oh my Goat!

** j'en fais partie Citation :Oh my Goat!** j'en faipartie Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3516 Karma: 14545 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0 préférais préféré qu'ils montent ça avec une autre chanson, perso...



En tout cas, bravo @kpouer et @TheDarkgg, y en a pas un pour rattraper l'autre



Edit: j'ai corrigé, ça piquait trop les yeux. J'auraispréféré qu'ils montent ça avec une autre chanson, perso...En tout cas, bravo @et @, y en a pas un pour rattraper l'autreEdit: j'ai corrigé, ça piquait trop les yeux. Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 921 Karma: 292 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0

@Barbatos

J'aurais préférais



Arghghh c'est encore plus degueu que le dessin du militaire :'''(((( Citation :Arghghh c'est encore plus degueu que le dessin du militaire :'''(((( EndymionRaul Je m'installe Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 103 Karma: 75 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0 Je crois avoir reconnu des gars de mon quartier parmis le troupeau CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14261 Karma: 17441 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 1





Chèvres Funky Des chèvres musicales kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1732 Karma: 2851 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 1

@Anatole67

Citation :

@Barbatos

J'aurais préférais



Arghghh c'est encore plus degueu que le dessin du militaire :'''((((



En tout cas, bravo @Barbatos, y en a pas un pour rattraper l'autre





Muhahahhahahahahhahaaaaa



Vous navigateur est trop vieux Citation :En tout cas, bravo @, y en a pas un pour rattraper l'autreMuhahahhahahahahhahaaaaa Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3516 Karma: 14545 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0 @Anatole67 Ah oui, non là j'avoue, c'est pas joli. On n'est pas en forme aujourd'hui on dirait. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3516 Karma: 14545 Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem Re: Quand un troupeau de chèvres kiffe Eminem 0 kpouer



Vous navigateur est trop vieux Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.