Vidéo : Quand un varan se défend face à deux chiens Posté par Kilroy1

Un varan doit faire usage de la force face à deux chiens.



Vidéo (16s) : Varan vs Chiens





billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 977 Karma: 1289 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 7 Sacrée bifle !

15 commentaires Auteur Conversation olivbd Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2012 Envois: 17 Karma: 60 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 2 ...un violent coup de queue dans le...

C'est aussi une de mes techniques de self-défense.



C'est aussi une de mes techniques de self-défense. Citation :C'est aussi une de mes techniques de self-défense. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 977 Karma: 1289 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 7 Sacrée bifle ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2289 Karma: 5032 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 1 si les lézards se mettent à la bifle ...



... ou eux... tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 757 Karma: 372 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 1 Faut être sacrément débile pour laisser ses chiens approcher - et menacer par aboiements - un varan. En un coup de gueule et crac, plus de chien Carbo Je m'installe Inscrit le: 14/7/2014 Envois: 128 Karma: 410 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 0 @Barbatos ou encore le doedicurus ou le kentrosaurus (ce dernier m'a encore choppé avec sa queue sur ARK j'ai eu du mal en m'en remettre...). 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6472 Karma: 3550 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 0





tictof Je suis accro Inscrit le: 9/8/2007 Envois: 757 Karma: 372 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 1 Faut être sacrément débile pour laisser ses chiens approcher - et menacer par aboiements - un varan. En un coup de gueule et crac, plus de chien Carbo Je m'installe Inscrit le: 14/7/2014 Envois: 128 Karma: 410 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 0 @Barbatos ou encore le doedicurus ou le kentrosaurus (ce dernier m'a encore choppé avec sa queue sur ARK j'ai eu du mal en m'en remettre...). 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6472 Karma: 3550 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 0

@tictof

Faut être sacrément débile pour laisser ses chiens approcher - et menacer par aboiements - un varan. En un coup de gueule et crac, plus de chien



C'est mieux que plus de bébé, ou profonde morsure sur un enfant, un adulte, une personne âgée... Citation :C'est mieux que plus de bébé, ou profonde morsure sur un enfant, un adulte, une personne âgée... GILLESDULEMAN Je m'installe Inscrit le: 5/11/2015 Envois: 193 Karma: 371 Re: Quand un varan se défend face à deux chiens Re: Quand un varan se défend face à deux chiens 0 ET PAF !

