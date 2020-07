Vidéo : Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS Posté par SuRVoLT

Un splendide timelapse de la comète Neowise capturée depuis l'ISS.



Vidéo (3mn57s) : La comète Neowise depuis l'ISS





Auteur Conversation yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 163 Karma: 91 Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS 1 c'est beau ! faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 138 Karma: 264 Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS 0 J'ai sorti mon télescope mercredi, et je l'ai vu.

C'était impressionnant. Super jolie avec une belle traînée. Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 23 Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS 0

C'était impressionnant. Super jolie avec une belle traînée. Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 23 Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS 0

En ce moment entre 23h et minuit, au nord ouest , en gros entre l'horizon et la grande ourse. Elle va vite perdre en luminosité maintenant, si vous ne l'avez pas encore vue, profitez en c'est quand même un spectacle qu'on ne voit pas tous les jours...visible à l'oeil nu dans un endroit sans pollution lumineuse et après quelques minutes pour s'habituer à l'obscurité , encore mieux avec une simple paire de jumelles, et magnifique avec une petite lunette.En ce moment entre 23h et minuit, au nord ouest , en gros entre l'horizon et la grande ourse. Aspie38 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2020 Envois: 45 En ligne ! Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS Re: Un timelapse de la comète Neowise depuis l'ISS 0 Il ont fait des progrès dans leurs complot pour nous faire croire qu'on va dans l'espace, ils n'oublie pas les étoiles cette fois, par contre c'est mal fait la comète tombe à l'envers, vraiment pas doué à la nasa...



( je précise, c'est du sarcasme anti complotiste à bas QI)