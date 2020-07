Vidéo : Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF Posté par Nosferamos

Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3520 Karma: 14563 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 0 Les oeufs et la crème fraîche mélangés qui sortent de la machine pa laver par le tuyau d'évacuation. Miam ! arcadja Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2019 Envois: 4 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 1 Depuis quand les coqs pondent ?? Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3060 Karma: 1227 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 0

edit: d'ailleurs c'est japonais Ca ressemble davantage à un délire japonais.edit: d'ailleurs c'est japonais Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 127 Karma: 189 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 1 putain c'est con ! mais je sais pas pourquoi j'ai bien aimé -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1851 Karma: 437 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 2 J'avais le sourire pendant toute la vidéo mais les deux boutons missiles de la fin ont eu raison de moi ^^ WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 70 Karma: 133 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 0 cette vidéo n'est pas WTF, elle est nerveuse, rapide, son seul vrai défaut est d'être filmée en vertical Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3520 Karma: 14563 Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 0 Chrys77 C'est écrit en Chinois, la fille parle en Chinois au début, et vu la gueule de la barraque je suis à peu près sûr que c'est filmé en Chine. Faut pas être forcément au Japon pour se taper un délire "à la japonaise", hein



@WalkerBip La vidéo file un peu la gerbe, aussi C'est écrit en Chinois, la fille parle en Chinois au début, et vu la gueule de la barraque je suis à peu près sûr que c'est filmé en Chine. Faut pas être forcément au Japon pour se taper un délire "à la japonaise", heinLa vidéo file un peu la gerbe, aussi Kwiskas Je m'installe Inscrit le: 17/7/2011 Envois: 233 Karma: 171 En ligne ! Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF Re: Kiki la petite sorcière fait la cuisine en version WTF 0 j'ai bien compis une omelette tomate et riz?

qu'est ce que ca va etre quand ce sera plus compliqué