Vidéo : Un homme tire un coup de feu pour stopper l'attaque d'un chien (République tchèque) Posté par Skwatek

Alors qu'il se promène en famille dans une rue de Nebílovy, en République tchèque, un policier tire un coup de feu avec son pistolet pour stopper l'attaque d'un chien sur sa mère et son caniche.





Vidéo : Un pitbull hors de contrôle attaque un joggeur Vidéo : Une femme utilise son corps pour protéger un enfant contre des chiens Vidéo : Un chat sauve un enfant attaqué par un chien Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 118 Karma: 138 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0 Il a tiré dans le mur, c'est bien vu.

Par contre dans le feu de l'action il a armé le pistolet quasiment dans l'axe de la tête de sa mère. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 751 Karma: 1059 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 2 Il a donc utilisé le chien de l'arme pour faire fuir le chien !!



ps : oui on dit marteau mais ça marche pas pour mon jeu de mot ! Aspie38 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2020 Envois: 48 Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0 La légitime défense, ya que ca de vrai



Sinon meme si je sort toujours armée, j'ai une bombe au poivre, la majorité du temps ca suffira, surtout sur les chiens !



(edit, j'ai un port d'arme légal) Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 578 Karma: 1025 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0



EDIT : @Aspie38 Troll ou juste con ? Ça a au moins le mérite de fonctionner !EDIT : @Troll ou juste con ? 365wanda J'aime glander ici Inscrit le: 4/1/2006 Envois: 6473 Karma: 3550 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0

@Aspie38

La légitime défense, ya que ca de vrai



Sinon meme si je sort toujours armée, j'ai une bombe au poivre, la majorité du temps ca suffira, surtout sur les chiens !



(edit, j'ai un port d'arme légal)



@Chewbacca91



Il est aujourd'hui interdit en France d'avoir une arme à feu sur soi dans le domaine public (sauf pour la chasse ou d'autres activités fortement règlementées). Aspie n'ayant pas mentionnée qu'elle avait un poste lui permettant de porter une arme sur elle quand elle sort elle est soit étrangère ou troll.



Ou criminel violant sciemment la loi.



Etant donné le logo de son image, je pense pour la 3e solution. Citation :Il est aujourd'hui interdit en France d'avoir une arme à feu sur soi dans le domaine public (sauf pour la chasse ou d'autres activités fortement règlementées). Aspie n'ayant pas mentionnée qu'elle avait un poste lui permettant de porter une arme sur elle quand elle sort elle est soit étrangère ou troll.Ou criminel violant sciemment la loi.Etant donné le logo de son image, je pense pour la 3e solution. seb91100 Je m'installe Inscrit le: 20/6/2007 Envois: 431 Karma: 139 Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0 @Chewbacca91 Ou flic peut-être ?! Khalimero Je m'installe Inscrit le: 12/6/2017 Envois: 160 Karma: 240 Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 1

@Aspie38

La légitime défense, ya que ca de vrai



Sinon meme si je sort toujours armée, j'ai une bombe au poivre, la majorité du temps ca suffira, surtout sur les chiens !



(edit, j'ai un port d'arme légal)



Et il est pas censé être déchargé (voir même démonté) dans une malette sécurisée ton gun ?

Pour aller au stand de tir par exemple ?

S'il est armé et prêt à tiré, espère ne pas te faire contrôler. Citation :Et il est pas censé être déchargé (voir même démonté) dans une malette sécurisée ton gun ?Pour aller au stand de tir par exemple ?S'il est armé et prêt à tiré, espère ne pas te faire contrôler. dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 334 Karma: 1024 Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 1 Chewbacca91 Si un jour il tire sur quelqu'un avec son arme à feu, il y a statistiquement 4 chances sur 5 que ce soit sur lui même.

Pour 3 boites d'antidépresseurs acheté, un Glock offert

Élisez moi président, je vais vous relancer le bizness vite fait moi ! Si un jour il tire sur quelqu'un avec son arme à feu, il y a statistiquement 4 chances sur 5 que ce soit sur lui même.Pour 3 boites d'antidépresseurs acheté, un Glock offertÉlisez moi président, je vais vous relancer le bizness vite fait moi ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6269 Karma: 1672 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0

@Chewbacca91

Ça a au moins le mérite de fonctionner !



EDIT : @Aspie38 Troll ou juste con ? :)

Pire : ARPAC Citation :Pire : ARPAC Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 578 Karma: 1025 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 1 365wanda Là n'est pas le problème, ça fait plusieurs fois que je la vois faire du prosélytisme pour les armes. Je me suis vaguement renseigné sur "L'ARPAC", et je trouve ça assez nauséabond.



Désolé si je fais ma petite mauviette, mais je suis surpris qu'on ait ce genre de membres sur Koreus. Surtout en l'affichant haut et fort (le port d'armes est discutable, mais de là à en faire la publicité, je trouve ça lourdingue).



Peu importe sa fonction, je ne vois pas l'intérêt encore une fois de faire la promotion des armes sur Internet. Et encore une fois, tant pis si je passe pour un hippie Là n'est pas le problème, ça fait plusieurs fois que je la vois faire du prosélytisme pour les armes. Je me suis vaguement renseigné sur "L'ARPAC", et je trouve ça assez nauséabond.Désolé si je fais ma petite mauviette, mais je suis surpris qu'on ait ce genre de membres sur Koreus. Surtout en l'affichant haut et fort (le port d'armes est discutable, mais de là à en faire la publicité, je trouve ça lourdingue).Peu importe sa fonction, je ne vois pas l'intérêt encore une fois de faire la promotion des armes sur Internet. Et encore une fois, tant pis si je passe pour un hippie gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 118 Karma: 138 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0 pac75





https://arpac.org/ ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 751 Karma: 1059 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0 gnarf2



Au début tu démontes et recycles des camions, puis tu vois plus grand genre l'Europe et là ! ça devient interessant ! lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1509 Karma: 2827 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 0 Les anti-armes en sueur, un délice! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6269 Karma: 1672 En ligne ! Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... Re: Un homme tire un coup de feu pour stopper l'atta... 1 Chewbacca91 Tu n'es ni hippie ni mauviette l'ARPAC ça pue. Et quand tu vois ce genre de réflexion tu comprends vite...



Citation :

@Aspie38

La légitime défense, ya que ca de vrai



@Aspie38

La légitime défense, ya que ca de vrai

0_0 Tu n'es ni hippie ni mauviette l'ARPAC ça pue. Et quand tu vois ce genre de réflexion tu comprends vite...Citation :0_0