Vidéo : Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de 15 mètres de haut (États-Unis) Posté par Tchairo

Un vieil homme de 73 ans saute dans un point d'eau depuis une falaise de 15 mètres de haut dans l'État de New York.



Vidéo (34s) : Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise





Sur le même sujet :

Vidéo : Le plat du jour Vidéo : Backflip depuis la falaise d'une carrière (Pennsylvanie) Vidéo : Régis fait du canyoning Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 77 Karma: 431 Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... 0 akrogames Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1912 Karma: 473 Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... 0 Faut pas se louper... Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1821 Karma: 1804 Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... 0 vieil homme de 73 ans...

Même si on est jamais à l'abris de l'accident, ça se trouve il a 65 ans d'entrainement. Unhomme de 73 ans...Même si on est jamais à l'abris de l'accident, ça se trouve il a 65 ans d'entrainement. vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1107 Karma: 1087 En ligne ! Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... 0 Ça à calmé tous les petits jeunes avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1745 Karma: 1017 En ligne ! Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... Re: Un vieil homme de 73 ans saute d'une falaise de ... 0 Ho*** m*** f*** sh**!!!



Même pas je saute,il a froid aux yeux le monsieur!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.