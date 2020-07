Vidéo : Comment sont utilisés les fusils dans les films Posté par Skwatek

Un garçon a fait l'erreur de pénétrer sur la propriété privée d'un homme armé d'un fusil à pompe.







Vidéo (1mn41s) : L'utilisation des fusils dans les films





Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 124 Karma: 165 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 1 Yiks...

Un nouveau débat sur les armes à feu ? Ça faisait longtemps... ^^ TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 79 Karma: 133 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 0 bien fait et drôle ^^ très réaliste des films qui passent leur vie à faire ça XD LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3153 Karma: 7749 En ligne ! Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 4



Un nouveau débat sur les armes à feu ? Ça faisait longtemps... ^^ TasteDaLoko Je viens d'arriver Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 79 Karma: 133 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 0 bien fait et drôle ^^ très réaliste des films qui passent leur vie à faire ça XD LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3153 Karma: 7749 En ligne ! Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 4

@Syden

Un nouveau débat sur les armes à feu ? Ça faisait longtemps... ^^



Ah non pitié, c'est une vidéo humoristique ici



On veut des blagues lourdes et beauf ^^' Aspie38 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2020 Envois: 60 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 0 Comment entretenir le mythe que les possesseurs d'armes à feu sont des crétins consanguin, resté désarmé c'est bien... dacaid Je m'installe Inscrit le: 12/4/2007 Envois: 335 Karma: 1028 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 2 @LeFreund CMB Vilkas Je viens d'arriver Inscrit le: 20/4/2019 Envois: 24 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 2 Une rencontre fortuite entre deux personnes équipés de micro-cravate ?

Ça sent le fake mais ils ne regardent pas la caméra donc je ne sais pas quoi en penser ... Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 124 Karma: 165 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 3

Ça sent le fake mais ils ne regardent pas la caméra donc je ne sais pas quoi en penser ... Syden Je m'installe Inscrit le: 28/7/2017 Envois: 124 Karma: 165 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 3

Citation :

@Aspie38

Comment entretenir le mythe que les possesseurs d'armes à feu sont des crétins consanguin, resté désarmé c'est bien...



Ah bah, tu vois, ça n'aura pas pris longtemps... XD greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1575 Karma: 64 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 0 Non c'est tout naze ce clip... ou alors, faut la mentalité américaine pour piger ? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8478 Karma: 20945 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 2

Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5049 Karma: 4779 Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films Re: Comment sont utilisés les fusils dans les films 1 Quel accent de m***de

Dans la tête d'homer simpson



