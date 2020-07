Vidéo : Un calmar change de couleur sur une main Posté par Koreus

Un petit calmar change de couleur sur la main d'un homme.



Vidéo (20s) : Un calmar change de couleur





momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1951 Karma: 1216 Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 2 des cellules pigmentaires qui permettent à l'animal de changer de couleur sous l'influence de stimuli externes ou internes.

Des stimuli externes du genre "remets moi dans l'eau c****** je n'arrive pas à respirer"?

Konoe Je masterise ! Inscrit le: 14/5/2010 Envois: 2823 Karma: 141 Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 0

@momoaliz

Ceux-là même oui.

Ou ceux dans l'eau du type "Me manges pas plz, t'arrives pas à me voir"

@momoaliz

Citation : des cellules pigmentaires qui permettent à l'animal de changer de couleur sous l'influence de stimuli externes ou internes.

Des stimuli externes du genre "remets moi dans l'eau c****** je n'arrive pas à respirer"?



Ceux-là même oui.

Ou ceux dans l'eau du type "Me manges pas plz, t'arrives pas à me voir" Citation :Ceux-là même oui.Ou ceux dans l'eau du type "Me manges pas plz, t'arrives pas à me voir" LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3167 Karma: 7761 Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 3 Wikipedia a écrit: Les calmars, aussi appelés calamars, ou teuthides constituent un groupe morphologique, apparu au début du Jurassique, de céphalopodes décapodes marins regroupant près de 300 espèces. La plupart des espèces n'ont pas de nom vernaculaire spécifique et sont donc désignées en français sous le nom générique de « calmar ».



Y a que moi qui n'avait jamais entendu autre chose que calamars ?! Citation :Y a que moi qui n'avait jamais entendu autre chose que calmars ?! gattaca Je m'installe Inscrit le: 5/9/2015 Envois: 206 Karma: 287 Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 0 Oh , un spécimen du genre "Octopus Darmaninus": "je m'étouffe" nous dit-il.... Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3705 Karma: 5559 Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 0

Payes ton skill maintenant... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 761 Karma: 1082 Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 0 @LeFreund



J'ai déjà vu écrit "Calmar" sur des cartes de restaurants, mais j'ai jamais entendu quelqu'un dire "Calmar", j'ai toujours entendu "Calamar" ou "Encornet" (je sais pas si y a une différence du coup).



J'ai aussi entendu Chipiron mais je pense que c'était parce que j'étais dans le pays basque, ça avait une tête de calamar ce que j'ai mangé et le gout donc je suppose que c'est juste le nom local. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3528 Karma: 14575 En ligne ! Re: Un calmar change de couleur sur une main Re: Un calmar change de couleur sur une main 0 @LeFreund Tu vis dans le sud ?



Beau vivant, délicieux mort ... cruel dilemme