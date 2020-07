Vidéo : Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Posté par kikekoi

Sur la place d'un village, un spectacle de magie pour enfants ne se déroule pas comme prévu.



Vidéo (2mn19s) : Spectacle de magie (Fail)





Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3159 Karma: 7755 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Le vrai tour s'était de faire pisser au froc l'ensemble du public, c'est réussi! vendredi13-dup Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2019 Envois: 65 Karma: 131 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Un enfant cuit acheté, un 2ème offert ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5057 Karma: 4786 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 2 Le spectacle a fait long feu. Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 581 Karma: 1032 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 2 Je m'attendais à un joli cut avec quelques secondes avec écran noir pour voir réapparaitre une scène de "panique", mais en fait non. Juste un fond noir pendant une minute... LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3268 Karma: 760 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 2 Nous ne Sauron jamais ce qui s'est passé dans cette tente WalkerBip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 71 Karma: 136 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 C'est donc ça le puy du fou ? LordSheldon Je viens d'arriver Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 9 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 2 Quel boute-en-train ce Merlin, un joint et c'est la fin. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1041 Karma: 2915 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Ils se sont gouré, Smaug c'est dans l'autre trilogie liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 323 Karma: 855 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Sous vos yeux ébahis, le chapiteau a disparu. RoOts22 Je m'installe Inscrit le: 22/3/2007 Envois: 211 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 3



Ce mème est déjà passé mais je trouve qu'il colle bien avec le contexte ^^ liouan Je m'installe Inscrit le: 14/12/2009 Envois: 323 Karma: 855 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 1 Sûr que c'est encore ces 2 cons de hobbits qui ont allumé les feux d'artifice. Sachatte Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2020 Envois: 6 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Gandalf a fait de la merde ><' Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3521 Karma: 14564 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Gandalf le gris a failli devenir Gandalf le noir. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8418 Karma: 5701 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0

Citation : Mais non c'est pas un feu. C'est un tour de magie.

Ou pas J'adore la mère :Citation :Ou pas avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1748 Karma: 1018 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 1 J'aurais dû m'en douter.

Crétins de Touque!





Sinon pas mal comme moyen pour faire taire à tous ces gens, on entendait presque pas entendre l'intro sauf quand ça s'est mis à fumer. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2257 Karma: 504 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 La réaction du public, sérieusement... Fafoune Je m'installe Inscrit le: 12/10/2012 Envois: 228 Karma: 331 Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Merde ça avait l'air bien, joli décor. Je veux savoir comment il comptait entrer en scène pour sortir comme ça en feu! marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 326 Karma: 557 En ligne ! Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0

GARCIMORE - DECONTRASTE Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3697 Karma: 5535 En ligne ! Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu Re: Un spectacle de magie ne se déroule pas comme prévu 0 Et le comedien avec son costume en lycra et sa barbe en polyethilene mes couilles il fonce dans le tas...