Vidéo : Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d'une tractopelle (Inde) Posté par Skwatek

Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d'une tractopelle à Malappuram, en Inde.





Vidéo (2mn54s) : Un motard sauvé par un SUV





Auteur Conversation Konoe Je masterise ! Inscrit le: 14/5/2010 Envois: 2822 Karma: 142 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 1 De ce qu'on voit, c'est juste un énorme coup de chance.

Le SUV tente surtout d'esquiver tout en évitant de se mettre en contre-sens et éviter une collision frontale avec une autre voiture potentiellement plus rapide.



En tentant d'esquiver par le bas-côté, il percute inévitablement le tractopelle. Mais le conducteur à mon n'avis n'a pas volontairement dans le but de sauver le motard planter sa voiture. C'est juste une esquive raté qui a eu la chance de sauver le motard. Claudy Je m'installe Inscrit le: 4/11/2016 Envois: 162 Karma: 187 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 Il neige en Inde après les accidents de la route? Wowoip Je m'installe Inscrit le: 20/10/2015 Envois: 110 Karma: 190 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 J'aurais appelé ça un 4x4 wooot Je m'installe Inscrit le: 12/7/2008 Envois: 409 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 y a pas de femmes dans ce pays ? Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5056 Karma: 4781 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 @Wowoip

Tttt !

On ne dit plus 4X4, c'est trop ringard !

N’empêche que c'est tout de même un 4X4, n'en déplaise aux publicitaires qui ne savent plus quoi inventer pour vendre leur daube. mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 281 Karma: 111 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 C'est beau la capacité d'adaptation de l'homme : dès que j'ai aperçu le logo "newsFlare" en haut à gauche de la vidéo, j'ai pensé à fortement baisser le son, évitant de subir un nouveau traumatisme du "BIP" à la fin de leur vidéo alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 7205 Karma: 3024 En ligne ! Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0

@Konoe

Mais le conducteur à mon n'avis n'a pas volontairement dans le but de sauver le motard planter sa voiture.

Pas facile à comprendre sans faire d'effort... Citation :Pas facile à comprendre sans faire d'effort... lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 774 Karma: 467 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 Heureusement, il avait les chaussures de sécurité ! La tong renforcée ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2291 Karma: 5036 En ligne ! Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 les tractomachins roulent vachement vite là bas ! Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 427 Karma: 686 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0

@dtclulu

les tractomachins roulent vachement vite là bas !

c'est bien pour ça qu'il perd le contrôle, les boudins sont pas faits pour aller vite. Citation :c'est bien pour ça qu'il perd le contrôle, les boudins sont pas faits pour aller vite. FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 85 Karma: 137 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0



Désolé pour les autres qui voulaient la faire, j'étais le preum's. C'est la faute du motard !Désolé pour les autres qui voulaient la faire, j'étais le preum's. LeS_GeNs Je viens d'arriver Inscrit le: 20/9/2005 Envois: 9 Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 La probabilité qu'un tractopelle perde le contrôle à cet endroit et à ce moment précis. La probabilité que le 4x4 arrive à ce moment avec la vitesse suffisante.

La probabilité que le 4x4 freine de telle manière que le tractopelle soit dévié suffisamment pour permettre une protection suffisante pour le motard.

Bref.... parfois, même si la probabilité est vraiment très très faible, les évènements se produisent quand même.

La vie est apparue sur terre bordel. Tetrapilectom Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2020 Envois: 26 En ligne ! Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... Re: Un motard est sauvé par un SUV dans l'accident d... 0 wooot Citation : y a pas de femmes dans ce pays ?



Mode humour on : Si, y en a une au volant du tractopelle.



