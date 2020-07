Vidéo : Cable-Man, le nouveau super-héros Posté par Avaruus

Le nouveau super-héros Cable-Man intercepte une malfaitrice dans une rue en Inde.



Vidéo (12s) : Cable-Man





Auteur Conversation Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2525 Karma: 4352 Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 0 La femme est décédée sur le coup et le mec est paralysé. Incognitto Je m'installe Inscrit le: 26/4/2006 Envois: 398 Karma: 118 Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 2 "Cable-Man"...

Vraiment pas de quoi de se marrer dans cette vidéo... même avec beaucoup d'efforts dans le titre ou la description.

Vraiment pas de quoi de se marrer dans cette vidéo... même avec beaucoup d'efforts dans le titre ou la description. watchix Je viens d'arriver Inscrit le: 4/8/2008 Envois: 50 Karma: 108 Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 2 billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 981 Karma: 1306 Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 0 Incognitto Ouais pareil j'ai du mal à en rire, la femme a dû prendre particulièrement cher avec le poids d'un gars qui lui tombe dessus comme ça Ouais pareil j'ai du mal à en rire, la femme a dû prendre particulièrement cher avec le poids d'un gars qui lui tombe dessus comme ça MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1053 Karma: 1483 Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 0 Sont en avance en téléphonie en Inde. La dame a reçu en primeur au moins 6 G.

J'espère qu'elle va bien. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1042 Karma: 2915 En ligne ! Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 0 Et BIM, Câble-Man sans fil.

^^' avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1749 Karma: 1018 En ligne ! Re: Cable-Man, le nouveau super-héros Re: Cable-Man, le nouveau super-héros 0 j'attendais la chute et puis...



j'attendais la chute et puis...

Non sérieusement les deux ont dû être blessés assez sérieusement,les pauvres!