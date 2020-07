Vidéo : La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version Swing Posté par Koreus

La chanson « Come As You Are » de Nirvana comme vous ne l'avez jamais entendue.







Vidéo (1mn16s) : Nirvana « Come As You Are » (Swing Edition)





Chiefkeef Je m'installe Inscrit le: 1/12/2006 Envois: 128 Karma: 192 Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 2 les grands-mères qui dansent ... incroyable !

:))))))))

UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 808 Karma: 699 Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 1 @Chiefkeef Je dirais même plus, deux-croyable ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3526 Karma: 14572 En ligne ! Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 2 Splendide !



nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 586 Karma: 862 En ligne ! Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 0 Sans la voix on est sur du soundtrack de Toy Story sylvain_rivier Je m'installe Inscrit le: 7/12/2014 Envois: 446 Karma: 909 En ligne ! Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 2 "There I Ruined It"... Effectivement.



Qui que tu sois qui a commis ça, ton âme ira brûler en enfer !



@Koreus : peut-on ajouter un "âme sensible s'abstenir" ? CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14286 Karma: 17502 Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 0 Pour le coup "There I Ruined It" mérite bien le nom de sa chaîne Youtube



La vidéo originale (pour les plus jeunes) :





C'est bien fait Pour le coup "There I Ruined It" mérite bien le nom de sa chaîne Youtube La vidéo originale (pour les plus jeunes) :

Nirvana - Come As You Are (Live On MTV Unplugged, 1993 / Unedited) ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 758 Karma: 1075 En ligne ! Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 0 Aussi surprenant que ça peut l'être, c'est pas si mauvais !! Bon par contre ça swing pas trop ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 758 Karma: 1075 En ligne ! Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... Re: La chanson « Come As You Are » de Nirvana en version ... 0 Nirvana façon western c'était pas mal aussi :

WESTWORLD Season 1&2 - Full Original Soundtrack OST - Timecode positionné sur Heart Shaped Box



Mais comme il en faut pour tous les gouts :



Smells Like Teen Spirit (8 Bit Remix Cover Version) [Tribute to Nirvana] - 8 Bit Universe