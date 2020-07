Vidéo : La création de portraits de chats en relief Posté par Jinroh

L'artiste japonaise Wakuneco réalise des portrait de chats en relief extrêmement réalistes.



Vidéo (6mn4s) : Portraits de chats en relief





Vidéo : Croissance d'un chat (Timelapse) Vidéo : Un chat se frappe la tête Vidéo : Lykoi, le chat loup-garou Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8526 Karma: 21044 Re: La création de portraits de chats en relief 10 Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 248 Karma: 121 Re: La création de portraits de chats en relief 7 Je suis le seul à trouver ça glauque ?

12 commentaires Auteur Conversation Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 248 Karma: 121 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 7 Je suis le seul à trouver ça glauque ? Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8526 Karma: 21044 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 10 Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3525 Karma: 14570 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0 @Willouuu Non. C'est sacrément impressionant. Superbe boulot d'artiste... mais c'est creepy. On dirait des animaux empaillés... en pire parce qu'il n'y a qu'une moitié de la tête.



Et suis-je le seul qui a été super frustré à 3:50 par le petit logo qu'elle a collé et qui est un peu de travers ? Après tout ce perfectionnisme, perso je serais dégouté de recevoir le cadre et que le petit logo soit pas bien mis. Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 448 Karma: 699 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0 Mais il manque une partie de la vidéo non ? La technique est top secrète ? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1453 Karma: 6072 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 2 Joli boulot, mais au final je trouve que la ressemblance n'est pas si frappante.



Même si ça passe vu de loin, les propriétaires des chats en question ne doivent pas vraiment reconnaitre leur animal.

Rapporté à des visages humains, la différence nous sauterait plus aux yeux. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2699 Karma: 8567 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 2



Ce que les propriétaires de chats voient : Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3702 Karma: 5536 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0 @Scruffy tu gaches toujours tout...t es un co**a** en fait. +1 parce que quand même c est marrant. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1610 Karma: 995 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0 @Arthur34



Elle ne va quand même pas montrer le découpage de la tête de la bête à la scie non plus. haha dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2295 Karma: 5042 En ligne ! Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0 joli mais sordide ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5061 Karma: 4795 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0

Maman ! Dis moi que c'est pas toi ! Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 585 Karma: 1046 Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0 Willouuu Ça l'est, mais toujours est il que ça pourrait faire un jour une alternative aux trophées de chasse à la con Ça l'est, mais toujours est il que ça pourrait faire un jour une alternative aux trophées de chasse à la con pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6291 Karma: 1681 En ligne ! Re: La création de portraits de chats en relief Re: La création de portraits de chats en relief 0

@Willouuu

Je suis le seul à trouver ça glauque ?

@Willouuu

Je suis le seul à trouver ça glauque ?

Non pas du tout, on dirait la tête coupée de ton chat dans une petite boite, dérangeant... Citation :Non pas du tout, on dirait la tête coupée de ton chat dans une petite boite, dérangeant...