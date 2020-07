Vidéo : La folle interview du créateur de Chatroulette par Konbini Posté par -Flo-

La folle interview d'Andrey Ternovskiy, créateur du site Chatroulette.



Vidéo (6mn53s) : Interview du créateur de Chatroulette (Konbini)





faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 139 Karma: 266 Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 1 La drogue, c'est mal vous voyez....

Plus sérieusement, ce mec est magique, toujours en train de rire et ne pas se prendre au sérieux.



Plus sérieusement, ce mec est magique, toujours en train de rire et ne pas se prendre au sérieux. Adriano_ Je masterise ! Inscrit le: 17/6/2005 Envois: 3331 Karma: 1461 En ligne ! Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 0

j'adore ce mec Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 26 Karma: 62 En ligne ! Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 2 c'est rassurant de voir un mec dans ce milieu pas complètement névrosé...



Question bête, s'il n'y a pas de pub, comment il fait de l'argent avec ?c'est une appli payante ? AymericCaron Je viens d'arriver Inscrit le: 23/6/2020 Envois: 32 Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 0

"Fuck the system" ... "I am a millionaire" foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3496 Karma: 2099 En ligne ! Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 1 @Trucmachinchose il revend les données des utilisateurs

Un gars dans le forum l'avais bien expliqué



Mais en gros mr A parle beaucoup de voiture avec monsieur B

Monsieur B parle aussi beaucoup avec monsieur C

Il y a donc plus de chances que monsieur C aime donc les voiture

Les pubs peuvent donc être mieux ciblés Trucmachinchose Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 26 Karma: 62 En ligne ! Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 0 @foetis

ha oui , les données...

Enfin, je me demandent ce que peuvent apporter des données de connexions aléatoires....difficile de cerner les envies des utilisateurs. foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3496 Karma: 2099 En ligne ! Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... Re: La folle interview du créateur de Chatroulette par Ko... 0 @Trucmachinchose à mon avis sa dois te voler plein d'autres infos contre ton gré (enfin de ton plein gré car tu as surement du signer une charte au lancement

Il suffit de.voir par exemple si sûr ton tel tu veux installer un dictionnaire par exemple

Sa te dis que l'application à besoin d'accéder à tes photos contacts ect... Alors que sa n'a rien à voir avec un dico



