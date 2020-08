Vidéo : Une énorme explosion au port de Beyrouth (Liban) Posté par Adr1enb

Une énorme explosion s'est produite sur le port de Beyrouth, au Liban.



Vidéo (53s) : Énorme explosion à Beyrouth





Terrifiant!

Pauvres gens !

au motard à végéta



C'est la fauteà végéta

@Yenship

C'est la faute au motard à végéta



Vous navigateur est trop vieux

Franchement ta gueule.



Vraiment impressionnant. C'est flippant.

Y'a mauvais goût et y'a mauvais goût. Et puis y'a des gens comme Yenship. Qui n'ont qu'une hâte, être le premier à faire la blague à la con sur l'internet au mépris de toute décence et en utilisant les images des abrustissantes conneries responsables de son pathétique état mental. Minable.

Des nouvelles de Carlos ?

50 morts ! vu l'explosion gigantesque le bilan va être terrible, c'est épouvantable !

https://www.youtube.com/watch?v=4DkeNh3YCys



"On peint l'histoire comme on colorie vite une image

Et peu importe qui se fait tuer chaque fois je le vis mal" IAM - La fin de leur monde



"On peint l'histoire comme on colorie vite une image

Et peu importe qui se fait tuer chaque fois je le vis mal" IAM - La fin de leur monde

C'est ce que j'ai de mieux en cette triste période. Ibrahim Maalouf - Beiruth