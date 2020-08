Vidéo : Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion près de Martigues Posté par -JoJo-

Des pompiers sont prisonniers des flammes dans leur camion près de Martigues et doivent utiliser le système d'autoprotection du véhicule.



Vidéo (1mn54s) : Pompiers prisonniers des flammes dans leur camion





Vidéo : Pris au piège en voiture dans un feu de forêt Vidéo : Un camion de pompiers fait une arrivée renversante Vidéo : Intervention de pompiers en slow motion Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1111 Karma: 1091 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 0 manifestement il y a des métiers un peu plus dangereux que d'autres Archevek Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2015 Envois: 74 Karma: 163 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 6 Tain c'est à ces mecs-là qu'il faut donner des médailles et des bons salaires, pas aux joueurs de foot..

J'ai vraiment le stress qui monte en regardant la vidéo alors que je suis derrière mon écran alors je n'imagine pas pour eux... En plus les roues cramées avec le camion immobilisé... Sait-on comment ça s'est fini pour ces pompiers ? stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 939 Karma: 839 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 0 C'est sur qu'avec les roues cramées, le camion va rouler beaucoup moins bien... Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 335 Karma: 243 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 0 wow c'est juste super impressionnant !

Comme on le dit plus haut: Je suis dernière mon écran et je stresse ! Alors je n'imagine même pas dans quelle état ils doivent être.



Coyote Je m'installe Inscrit le: 23/7/2004 Envois: 217 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 1 Quand je pense que des gens caillassent les camions de pompiers me donne totalement envie de vomir...

Bravo à l'ensemble du corps des pompiers qui met en péril leur vie pour sauver nos fesses.

Un grand merci à eux et tout mon respect. Chapeau bas les mecs !

Bravo à l'ensemble du corps des pompiers qui met en péril leur vie pour sauver nos fesses.

dioux Je m'installe Inscrit le: 24/5/2010 Envois: 354 Karma: 229 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 0 On sais comment ils s'en sont sorti ? Cathy20 Je suis accro Inscrit le: 2/5/2012 Envois: 733 Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... Re: Des pompiers prisonniers des flammes dans leur camion... 0

@Coyote

Des gens ?? Des merdes serait plus approprié..

@Coyote

Quand je pense que des gens caillassent les camions de pompiers me donne totalement envie de vomir...

Bravo à l'ensemble du corps des pompiers qui met en péril leur vie pour sauver nos fesses.

Un grand merci à eux et tout mon respect. Chapeau bas les mecs !

