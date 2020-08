Vidéo : Un accouchement est interrompu par l'explosion à Beyrouth

Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 773 Karma: 973

Re: Un accouchement est interrompu par l'explosion à... Re: Un accouchement est interrompu par l'explosion à... 0 Bienvenue dans un monde de merde petit George, le plus grand mais aussi le pire mmorpg ever. J'espère que tu vas bien, les tympans et le reste aussi... :s



C'est sûr que t'as pas eu le meilleur ticket de cette loterie à la con pour le spawn, mais franchement tu t'en sors pas mal ! Ouais, crois-moi, attends de voir à quel genre de ticket tu as échappés... '-'