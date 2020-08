Vidéo : Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée par une bouche d'égout (Brésil) Posté par Kilroy1

Une scootériste de 27 ans est percutée par une voiture puis avalée par une bouche d'égout à Paragominas, au Brésil.



Vidéo (4mn36s) : Heurtée par une voiture puis avalée par une bouche d'égout





microceb Je m'installe Inscrit le: 18/8/2010 Envois: 413 Karma: 376 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 4 Je rêve ou le conducteur de la voiture se barre tranquillement au milieu de la vidéo ? -ChapelierFou- Je suis accro Inscrit le: 2/8/2008 Envois: 1861 Karma: 455 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 0 Alors que là, j'ai explosé de rire :D:D:D Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 301 Karma: 797 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 3 C'est pratique quand même ces trottoirs qui s'ouvrent FanfanLaTulipe Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 88 Karma: 142 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 0 Le conducteur se barre mais vérifie quand même au préalable si sa voiture n'est pas trop abîmée. Il n'avait pas le temps de faire un constat, sans doute... pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6317 Karma: 1700 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 1 @FanfanLaTulipe @microceb



Vous n'imaginez pas qu'il a juste garé sa voiture pour ne pas la laisser au milieu du carrefour ?... Fredeuh Je m'installe Inscrit le: 15/6/2014 Envois: 106 Karma: 241 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 3 @pac75 on le voit pas revenir en tous cas. Il a du se garer loin... greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1591 Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 1 Pont-à-Mousson aurait du boulot là-bas ! Koreame Je suis accro Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 1841 Karma: 1848 En ligne ! Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... Re: Une scootériste heurtée par une voiture puis avalée p... 0 pac75 pense que le monsieur est allé garé sa voiture plus loin ?

Moi je suis du même avis que @FanfanLaTulipe et @microceb, le gars se barre (sans doute au moment ou il apprend que la fille est blessée et souffrante), pour sa défense il pourra toujours dire que j'ai vu en face un panneau PARE. (comme on peut le voir sur la vidéo)



Moi je suis du même avis que @FanfanLaTulipe et @microceb, le gars se barre (sans doute au moment ou il apprend que la fille est blessée et souffrante), pour sa défense il pourra toujours dire que j'ai vu en face un panneau PARE. (comme on peut le voir sur la vidéo)



N.B : le fait de porter la blessée comme une mariée n'a pas du aider pour sa colonne vertébrale.