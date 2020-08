Vidéo : Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l'odeur Posté par Koreus

Un chien vieux de 15 ans ne voit plus très bien et a besoin de renifler son maitre pour le reconnaitre.



avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1756 Karma: 1019 Re: Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l... Re: Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l... 0 Malvoyant ET sourd! LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3185 Karma: 7783 Re: Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l... Re: Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l... 0 Est-ce que les chiens malvoyants ont droit à un humain d'accompagnement? kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1735 Karma: 2871 Re: Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l... Re: Un chien de 15 ans malvoyant reconnait son maitre à l... 0

@avalon471

Malvoyant ET sourd!



