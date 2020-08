Vidéo : Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? Posté par Avaruus

Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? Maintenant oui.





Vidéo (21s) : Un cloporte fait caca





Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 374 Karma: 654 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 1 Le caméraman en filmant le cloporte :



eldran64 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 45 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0 C'est... c'est dégueulasse. Bon appétit bien sûr LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3188 Karma: 7785 En ligne ! Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 1 On dirait qu'il délivre un petit paquet. C'est un facteur insecte Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1206 Karma: 601 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 1 Pourrait on avoir la video d"un cloporte qui a la diarrhée ? vu que le caca dur, c est fait Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 8618 Karma: 21239 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0 La proportion entre la déjection et l'animal est fascinante

...la nature et ses mystères... Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 903 Karma: 1164 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0 On sait pas trop dans quel sens ça fonctionne hein au départ, mais c'est propre. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5088 Karma: 4813 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0



Qui a du Caca Kaki collé au cucul ♫ ♪

Qui a du Caca Kaki collé au cucul ♫ ♪

Cette vidéo coule de source. La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1986126

Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 564 Karma: 703 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0 @Le_Spleen Les antennes sont sur la tête.. comme d'hab. mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2034 Karma: 1379 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0 Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3727 Karma: 5607 En ligne ! Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0

Un comme ca, c est possible de le voir "faire"...moi perso j en vois un, il sera pas le seul... _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2763 Karma: 3503 Re: Avez-vous déjà vu... un cloporte déféquer ? 0