Vidéo : Un homme demande à l'assistant Siri de changer son pseudo Posté par jopopmk

Un homme réalise une petite expérience avec son iPhone et l'assistant Siri. Il lui demande de changer de changer son pseudo en une suite de H et de A.



Vidéo (59s) : Siri, change mon pseudo





LeFreund: On dirait un zombie de Walking Dead

zool90: [no text content]

erragan: c'est tres drole...

guymen: Vous navigateur est trop vieux

poiuytreza525: C'est pas interdit TikTok aux Etats Unis ?

Barbatos: À leur accent, je dirais qu'ils sont britaniques



En tout cas, ça promet l'intelligence artificielle !

flop25: la description de la vidéo m'aura suffit

mahad: C'est con mais jerry