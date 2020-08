Vidéo : Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Posté par Skwatek

Une vidéo de 1902 réalisée à bord du train suspendu de Wuppertal, en Allemagne.







Vidéo (2mn5s) : Le train suspendu de Wuppertal (1902)





Sur le même sujet :

Vidéo : Paris entre 1900 et 1914 Vidéo : Arrivée d'un brise-glace dans les années 1920 Vidéo : Manger du chien à Fribourg (1964) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3192 Karma: 7808 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 1 Dommage que ça n'ai pas plus fait fureur. En tout cas, les allemands ont souvent été en avance sur leur temps! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 616 Karma: 1001 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 4





Mettre un éléphant dans le wagon 13, ils l'ont un peu cherché "Un cirque en tournée en 1950 à Wuppertal a fait voyager un éléphant, « Tuffi », dans le Kaiserwagen de la Schwebebahn. Pris de panique, celui-ci a sauté dans le vide en passant à travers la paroi de la rame, atterrissant dans la Wupper (rivière traversant Wuppertal). Dans la panique, il y a eu quelques blessés légers, mais l'éléphant était à peine blessé. On peut encore trouver des cartes postales de l'événement qui a sur le moment attiré les curieux. Un éléphant est dessiné sur le lieu de l'accident"Mettre un éléphant dans le wagon 13, ils l'ont un peu cherché lemarquis Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2007 Envois: 65 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 0 Voici une version en 60fps et en couleur fait par IA





[60 fps] The Flying Train, Germany, 1902 PseudoPris Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 464 Karma: 351 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 0 Pourquoi n'a-t-on pas continué ce genre de train ? On a un gain de place au sol considérable pourtant.



Hasard complet, j'étais en train d'écouter "Icy Mountains" de iDD (Kryo remix) en regardant cette vidéo de train sans son et j'ai trouvé que cela allait bien ensemble. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 616 Karma: 1001 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 0

@PseudoPris

Pourquoi n'a-t-on continué ce genre de train ? On a un gain de place au sol considérable pourtant.



Ils en ont fait un autre mais je trouve que cela remue trop

Citation :Ils en ont fait un autre mais je trouve que cela remue trop -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3428 Karma: 1121 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 0

@PseudoPris

Pourquoi n'a-t-on pas continué ce genre de train ? On a un gain de place au sol considérable pourtant.



Le prix aussi est considérable.

Entre juste poser 2 rails par terre ou construire une sorte de pont tout le long du trajet... Citation :Le prix aussi est considérable.Entre juste poser 2 rails par terre ou construire une sorte de pont tout le long du trajet... zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1114 Karma: 1269 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 1 Indépendamment du train je trouve ça toujours fascinant de regarder des vidéos qui datent d'il y a plus d'un siècle. Ca semble si réel et proche et pourtant tous les gens sur cette vidéo sont morts depuis pas mal d'années maintenant. Ca fait réaliser que y avait vraiment une sacrée activité sur terre longtemps avant notre naissance (ce qu'on savait évidemment grâce à l'archéologie par exemple mais là sur vidéo c'est bluffant je trouve). Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3904 Karma: 4135 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 Re: Un voyage à bord du train suspendu de Wuppertal en 1902 0



Concept gardé pour la République humaine de Burgue : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.