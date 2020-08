Vidéo : L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow motion Posté par Koreus

L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow motion filmée depuis un immeuble situé à 850 mètres de distance.



Vidéo (2mn34s) : L'explosion de Beyrouth en 4K et slow motion





Auteur Conversation JeFF4I3 Je viens d'arriver Inscrit le: 7/7/2015 Envois: 37 Karma: 88 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 2 Une vidéo prise par un tel lambda dire que c'est du 4K + un ralentit logiciel pour dire "slow motion", non mais... Snooze Je viens d'arriver Inscrit le: 2/8/2018 Envois: 13 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 Même au ralentie j'arrive pas à voir la bombe. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3194 Karma: 7809 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 Même en 4K et slow motion ça reste horrible Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 979 Karma: 1592 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 @LeFreund Tu t'attendais à ce que ce soit moins horrible ? lateek Je m'installe Inscrit le: 27/6/2012 Envois: 154 Karma: 405 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 1 Moi je me demande qui sont ceux qui naviguent sur Koreus avec un écran 4k SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 328 Karma: 619 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 Il n'y a pas assez de slowmotion à mon gout il aurait pû en rajouter un troisième Mandryk Je suis accro Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 567 Karma: 704 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 @lateek Pendant que je me demande qui a un écran dédié uniquement à la navigation sur Koreus ^^ DrDude Je masterise ! Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 3385 Karma: 1488 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 2 Les pastèques ou le coca mentos ça allait, mais là les Slow Mo Guys abusent un peu. Clayton Je suis accro Inscrit le: 12/8/2016 Envois: 1980 Karma: 2258 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 1 C'est...terrifiant corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1201 Karma: 2815 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 "Slow motion", mais c'est de l'image par image...

Pas terrible, on ne voit pas assez bien les gens mourir dégâts.

Pas terrible, on ne voit pas assez bien les gens mourir dégâts. _Servietsky_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2779 Karma: 3544 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 J'ai hâte qu'on nous sortent le "plan drone" de la catastrophe La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 684 Karma: 2862 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 1 C'est assez macabre quand même toutes ces vidéos, sous tous les angles, de cette explosion. Y'a une forme de voyeurisme qui me met mal à l'aise, même si je fais parti de ceux qui regarde. LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3274 Karma: 791 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 1 lateek sur ma TV 4K pour ma part sur ma TV 4K pour ma part Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 6994 Karma: 5588 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 L'explosion de Beyrouth en 4K et slow motion

Vous ne l'auriez pas en 3D s'il vous plaît ?







#toujoursplus Citation :Vous ne l'auriez pas en 3D s'il vous plaît ?#toujoursplus ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 775 Karma: 1096 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 1 L'exploit c'est pas l'explosion, c'est surtout d'avoir réussi à retrouver ton téléphone/appareil photo après l'explosion ! Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1209 Karma: 601 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 quand deux ans plus tot, tu annonces fierement à tes potes, et puis je suis à cinq minutes du boulot... J'ai trouvé un appart avec vue sur la mer.... Nark0t1k Je m'installe Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 336 Karma: 244 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 1 JeFF4I3



Les vrai images 4k il les a gardé ^^



Les vrai images 4k il les a gardé^^ -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3433 Karma: 1127 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 Les médias parlent d'une double explosion, mais pour ma part je ne vois une petite explosion qui ne détruit même pas le bâtiment, et une grosse qui détruit la moitié de la ville. Donc il y a surtout UNE simple-non-double explosion, le pétard avant OSEF.





Les immeubles au premier plan, leurs vitres sortent à l'opposé du bâtiment! Ils ont dû avoir un sacré courant d'air. Impressionnant. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1063 Karma: 1529 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 Les victimes remercient vraiment le travail du mec : ils n'avaient pas pris le temps de bien voir l'explosion. Maintenant c'est chose faite. yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 168 Karma: 77 Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 On voit bien l onde de choc progresser ... et désagréger tout ce qui n'est pas suffisamment solide .... dire que ça fait a peine 10 kilotonne de TNT ...



y a vraiment intérêt a contrôler qui possède l'arme atomique... pakistan touss touss ... corée du nord touss touss ... mon ptit doigt predit au moins une explosion dans le sud est asiatique d'ici moins de 70 ans ... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 71941 Karma: 5985 En ligne ! Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 j'attends avec impatience la vidéo de l'explosion dans laquelle on pourra naviguer dedans à 360° Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8487 Karma: 5772 En ligne ! Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0 Dans un film, après cette explosion les héros s'en sortiraient décoiffés avec un peu de noir sur le visage et les vêtements. Mental Je m'installe Inscrit le: 26/11/2010 Envois: 106 Karma: 352 En ligne ! Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... Re: L'énorme explosion de Beyrouth en 4K et slow mot... 0



Trop tot ?