Vidéo : Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea (Hawaï) Posté par Tchairo

Un géologue collecte de la lave et la place dans un seau d'eau sur le volcan Kīlauea à Hawaï.



Vidéo : Éruption de nuit du volcan Krakatoa (Indonésie) Vidéo : Un drone filme une coulée de lave dans une forêt (Hawaï) Vidéo : Faire pipi sur de la lave

Tenson Je viens d'arriver Inscrit le: 20/8/2017 Envois: 78 Karma: 94 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 Faut pas s'en mettre plein les doigts ! larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 618 Karma: 1022 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 2 Pratique pour chauffer l'eau des pâtes LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3196 Karma: 7814 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 2 Magma bucket challenge! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3073 Karma: 1251 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 4,5 milliards d'années plus tard, la terre crache toujours du magma incandescent et mon café lui refroidit en 10 minutes j'en ai marre ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3558 Karma: 14659 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 C'est pas le moment de perdre l'équilibre bêtement ! Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3733 Karma: 5619 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0

Ca fait un paquet de T1000! Zoltek Je viens d'arriver Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 14 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 ET ?... Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1314 Karma: 972 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0

@Chrys77

4,5 milliards d'années plus tard, la terre crache toujours du magma incandescent et mon café lui refroidit en 10 minutes j'en ai marre ! :-)

Oui enfin la terre continue de chauffer (par radioactivité) tandis que quand ton café refroidi il n'y a rien qui le chauffe ^^



Citation :

@larzuc

Pratique pour chauffer l'eau des pâtes

Le temps de s'habiller pour, les pates seraient déjà cuite sur la table de cuisson x)

TheLord Je masterise ! Inscrit le: 28/12/2008 Envois: 3892 Karma: 2434 En ligne ! Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5095 Karma: 4814 Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 Bouroski

En France aussi on a ça.

https://buzz.re/il-fait-cuire-une-banane-flambee-sur-la-lave-de-la-coulee-du-volcan/

Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 52 Karma: 60 En ligne ! Re: Un géologue récupère de la lave sur le volcan Kīlauea... 0 Il est dans le sens du vent, pas pratique pour les vapeurs. Je suppose qu'il n'a pas eu le choix.



Sinon, y a des petites pousses vertes partout sur l'ancienne coulée. La végétation s'installe vite quand même !