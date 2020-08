Vidéo : Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Posté par Skwatek

En Inde, un homme est victime d'une électrisation en baissant la grille de son magasin.







Vidéo (1mn14s) : Il sauve son ami d’une électrocution





Sur le même sujet :

Vidéo : Un homme se sauve d'une électrocution Vidéo : Un électricien manque de se faire électrocuter Vidéo : Une oie électrocutée par une ligne électrique (Michigan) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 626 Karma: 943 Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 1 Bien joué, pas mal le coup de l'écharpe ! On m'a toujours dis qu'on pouvait aussi attrapé les cheveux dans ce cas ci, puisqu'ils ne seraient pas conducteur... Je m'en vais vérifier, ça peut servir. Dhiwal Je suis accro Inscrit le: 15/5/2011 Envois: 980 Karma: 1595 Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 Wow, excellent réflexe:o Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3559 Karma: 14659 Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 La technique est un peu violente, mais c'est le résultat qui compte ! Maurice95 Je m'installe Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 384 Karma: 660 Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 1 Il sauve son ami d'une électrocution en l'achevant d'un brisage de nuque !

Blague à part bien joué, le pauvre gars aurait eu une fin douloureuse sans lui ... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5097 Karma: 4813 Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 Il l'a bien cravaté. Larcenn Je suis accro Inscrit le: 11/6/2008 Envois: 767 Karma: 333 En ligne ! Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 MarineLePen tout dépend de la tension tout dépend de la tension Le_Barbu Je m'installe Inscrit le: 14/5/2018 Envois: 142 Karma: 608 En ligne ! Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3734 Karma: 5621 En ligne ! Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 Oh ? Ca me fais penser aux pieges sadiques contre les souris! Eternil Je viens d'arriver Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 95 Karma: 168 En ligne ! Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) Re: Un homme sauve son ami d’une électrocution (Inde) 0 Monsieur, vous préférer mourir par électrocution ou pendaison? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.