Vidéo : Un jeune canard bat le record du monde du 100m nage libre Posté par Surzurois

Un jeune canard est doucement relâché près d'une rivière et l'oiseau s'enfuit à toute vitesse à la nage.



Vidéo () : Record du monde du 100m nage libre





Vidéo : Marre d'être d'un oiseau ? Vidéo : Une autruche court à 50 km/h Vidéo : Des oiseaux avec des bras

Delight: Il a réussit à prendre le virage?

La_Koukouille: On dirait cette nana d'hier soir, quand je lui ai proposé d'aller boire un verre. Même le pelage semble similaire.

odyxo: il manque juste un bruitage rigolo (style moteur de hors-bord)

Neutre: La technique semble remarquable. Quel dommage que ce ne soit pas en slow-motion.

DanyTheGod: Une vrai torpille

Kartapus: Je crois à la fin il se bouffe un petit rocher non? :')

stero: J'ai essayé de faire comme lui... ça n'a pas marché (sur l'eau)

Barbatos:





ROADRUNNER | meep meep sound

Framby: Vous navigateur est trop vieux