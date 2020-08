Vidéo : Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche Posté par Koreus

Un homme se fait une grosse frayeur en glissant sur une ligne blanche avec son vélomobile Go-One Evo R.



Vidéo (1mn57s) : Un vélomobile glisse sur une ligne blanche





Sur le même sujet :

Vidéo : Kayakiste vs Alligator Vidéo : Des motards croisent d'autres motards Vidéo : VTTistes vs Train dans un tunnel Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 224 Karma: 723 Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche 0 Je m'étais toujours dit que je ne me sentirais pas en sécurité sur une route dans ce genre d'engin. Cette vidéo ne va pas m'aider à monter dans ces petites boîtes. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3563 Karma: 14686 Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche 0 En même temps, t'es sur une route avec pas mal de circulation dans un truc qui ressemble à un cercueil sur roues, faut pas t'étonner... Anatole67 Je suis accro Inscrit le: 24/9/2009 Envois: 922 Karma: 296 Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche 0 C'est marrant on dirait qu'il glisse de la roue arriere, genre trop de puissance ! Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1197 Karma: 1679 En ligne ! Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche Re: Un vélomobile Go-One Evo R glisse sur une ligne blanche 0 Peut on porter plainte contre un objet quand on à la preuve qu'il a tenté de vous supprimé? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.