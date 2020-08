Vidéo : Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l'hélium Posté par Tchairo

Une femme inhale de l'hélium et s'effondre contre un lave-vaisselle dans une cuisine.



Vidéo (11s) : Une femme inhale de l'hélium dans une cuisine (Fail)





Auteur Conversation bipbip Je viens d'arriver Inscrit le: 1/5/2020 Envois: 31 Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... 0 Donc les gens redoute ça parce que c'est "hilarant" . Ok mais pour qui? Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 843 Karma: 1644 En ligne ! Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... 0 La pauvre , j'espère que la facture du dentiste et du réparateur de lave-vaisselle ne sera pas trop lourde ! quintus000 Je suis accro Inscrit le: 8/5/2008 Envois: 667 Karma: 140 En ligne ! Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... 0 @bipbip



C'est le protoxyde d'azote (N20) qui est dit "hilarant", pas l'hélium.



C'est le protoxyde d'azote (N20) qui est dit "hilarant", pas l'hélium.

L'hélium n'est pas censé provoquer de perte de connaissance, sauf si on en inhale plusieurs fois d'affilée sans reprendre sa respiration avant, car il ne contient pas d'oxygène. Le N20 par contre faut s'accrocher au mur (au sens propre). SeyoS Je m'installe Inscrit le: 19/3/2012 Envois: 165 Karma: 248 En ligne ! Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... Re: Une femme chute dans une cuisine en inhalant de l&apo... 0 C'est pas bien mais le petit cri de canard en plastique à la fin m'a bien fait rire !