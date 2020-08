Vidéo : Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nouvelle-Zélande) Posté par Skwatek

Une amusante publicité de la société néo-zélandaise de télécommunications Chorus pour l’installation de la fibre.





Vidéo (1mn1s) : Pub Chorus (Fibre)





Auteur Conversation vojack Je suis accro Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 894 Karma: 869 Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... 5 Excellent, drôle et vraiment bien fait! CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14308 Karma: 17562 En ligne ! Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... 0 C'est juste dommage de savoir par avance de quoi ça va parler (ça gâche un peu la chute) apsylon Je viens d'arriver Inscrit le: 5/8/2016 Envois: 52 Karma: 173 Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... 3 ça fait penser aux vielles pubs adsl la vitesse vous manque:





plus drole celle là







au passage les débits ça a bien changé! Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 450 Karma: 701 Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... 0 La musique c'est Clair de Lune joué sur un thérémine ! Qui est un des plus anciens instruments de musique.. électronique ! Amusant ! exoskeleton Je suis accro Inscrit le: 10/7/2013 Envois: 846 Karma: 1062 Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... 0 Visiblement ce monsieur n'est pas en zone grise/blanche ^^' Bouroski Je suis accro Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 1337 Karma: 988 En ligne ! Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... Re: Une publicité pour la fibre de la société Chorus (Nou... 0 @Arthur34 Et le plus gerbant aussi.