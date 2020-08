Vidéo : Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un immeuble (Chine) Posté par Skwatek

Un chat tombe du 6ème étage d'un immeuble et atterrit sur un vieil homme qui promène son chien dans une rue de Harbin, en Chine.



Vidéo (52s) : Un chat assomme un vieil homme





Vidéo : Laver ses volets roulants au 17ème étage d'un immeuble Vidéo : Un chat sauve un bébé d'une chute dans un escalier Vidéo : Un chat se frappe la tête Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 7065 Karma: 5734 En ligne ! Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 1 Vous croyez que les gens ne se sont pas arrêté ou ont hésité à cause du Covid ? On en voit clairement un hésiter à s'approcher. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3569 Karma: 14708 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 4 Vu comment le chat marche après, j'ai l'impression qu'il a morflé aussi.



Par contre, c'est moi ou le chien a des chaussures ?? larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 621 Karma: 1059 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 3 Le chat s'est excusé en lui envoyant 2 coussins avec sa tête imprimée. Le vieil homme se rétablit désormais avec ces 2 coussins à côté de lui Vassili44 Chaleur ! Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 69 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 4 Le chien il s'en bat total les couilles. Mon maître est par terre... mort peut-être.... allons jouer avec le chat qui l'a tué : youpiiii ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 786 Karma: 1116 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 1 Putain le chien a des chaussures ! zeubb Je suis accro Inscrit le: 9/6/2012 Envois: 1116 Karma: 1277 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 1 @Avaruus



Rien à voir avec le covid, si tu fais un malaise en chine t'es baisé, 99% des gens passerons leur chemin sans aider ni appeler d'ambulance. AlTi5 Kréatif Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 11669 Karma: 2270 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 2



Le mec a quand même des oreillers chat... Je les aurai brûlé après ça ! pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6339 Karma: 1756 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0

Juste aux pattes avant... Citation :Juste aux pattes avant... madriz Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2011 Envois: 99 Karma: 50 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 L'indifférence des piétons, ça fait froid dans le dos. user98937 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/8/2009 Envois: 35 Karma: 53 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 2 Chat tombe mal! bigone Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 46 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 Mieux vaut un chat qu'une personne qui a inspiré trop d'hélium. nikupac Je m'installe Inscrit le: 25/2/2011 Envois: 109 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0

Totalement vrai. Et tant d'exemples de cela en Chine trainent sur le net. Comme si la malchance était contagieuse. Citation :Totalement vrai. Et tant d'exemples de cela en Chine trainent sur le net. Comme si la malchance était contagieuse. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1747 Karma: 2872 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0

Bah non justement le chat s'en sort pas trop mal... Vu la chute. Citation :Bah non justement le chat s'en sort pas trop mal... Vu la chute. MrRiendutout Je suis accro Inscrit le: 15/4/2014 Envois: 893 Karma: 984 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 @nikupac Naaan, juste qu'ils sont trop, alors un petit papi par terre, pas le temps pour lui. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10864 Karma: 10031 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 2 Heureusement qu'il y a un gros doigt pour indiquer tout ce qu'il faut regarder pendant la scène, j'étais perdu ! Un cercle rouge en plus, ça aurait été parfait ! ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 786 Karma: 1116 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 1 Avaruus



Les politiques essayent de changer ça mais bon il faut beaucoup de temps pour changer des habitudes ancrés dans les moeurs... Et aussi car la justice chinoise cherchera un coupable avant tout, donc le mec qui l'amène a l'hopital pourrait être accusé de l'avoir assommé (c'est arrivé à un chauffeur de bus qui a emmené à l'hopital une vieille dame inconsciente...)



Le délit de non-assistance à personne en danger n'existait pas à l'époque des faits annoncés dans l'article, pire... pour certains politiques c'est la faute du capitalisme venant de l'occident qui poussent à l'individualisme... Tu auras ta réponse ici. Les politiques essayent de changer ça mais bon il faut beaucoup de temps pour changer des habitudes ancrés dans les moeurs... Et aussi car la justice chinoise cherchera un coupable avant tout, donc le mec qui l'amène a l'hopital pourrait être accusé de l'avoir assommé (c'est arrivé à un chauffeur de bus qui a emmené à l'hopital une vieille dame inconsciente...)Le délit de non-assistance à personne en danger n'existait pas à l'époque des faits annoncés dans l'article, pire... pour certains politiques c'est la faute du capitalisme venant de l'occident qui poussent à l'individualisme... Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1316 Karma: 873 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 Le chat a eu mal aussi pauvre bête angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 276 Karma: 411 Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 C'est donc lui le fameux CHATiment... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5825 Karma: 2397 En ligne ! Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 Le chien il a des godasses . (semelles orthopédiques ?)





Sinon bravo mec , pas de faute mais bravo. Avaruus Help Desk Inscrit le: 10/2/2018 Envois: 7065 Karma: 5734 En ligne ! Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... Re: Un chat assomme un vieil homme en tombant d'un i... 0 @ThomGamer

Certains propos de l'article sont édifiants. Mais au moins je comprends mieux, merci.