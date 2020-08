Vidéo : Un homme fait une blague à des gens avec une pile de cartons Posté par Skwatek

Un homme fait une blague à des gens avec une pile de cartons qu'il tient dans ses mains.





Vidéo (38s) : Blague avec une pile de cartons





GrooveGang Je m'installe Inscrit le: 8/10/2014 Envois: 383 Karma: 846 En ligne ! Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 1 Je rentre du taf, je suis crevé, vidéo qui donne le sourire, merci ! STOP Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 220 Karma: 133 Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 0 C'est du recyclage cette blague. Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21203 Karma: 17238 Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 2

Apparemment ça fait un carton quand on sort de sa boîte ! Kokosticot Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2020 Envois: 10 Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 0 C'est ça, "jouer avec trois bouts de carton et une ficelle"? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2536 Karma: 4360 Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 0



https://www.tiktok.com/@fallingboxpraank?lang=fr



D'ailleurs, les vidéos sont bien plus marrantes que celle en article.



Bon visionnage. La blague originale a été inventée par ces 2 suisses sur TikTok :D'ailleurs, les vidéos sont bien plus marrantes que celle en article.Bon visionnage. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 831 Karma: 924 Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 0 Super vieux comme vidéo, pas extraordinaire, mais marrant quand même... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 831 Karma: 924 Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 0

Je ne sais pas si c'est l'original mais tout le reste de leur contenu autre, c'est du 100% copié de vieux pranks Youtube... Kailyana Je m'installe Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 406 Karma: 491 En ligne ! Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... Re: Un homme fait une blague à des gens avec une pile de ... 0 Ca fait pareil quand tu as un TRES gros pénis.