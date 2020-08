Vidéo : L'intro du dessin animé Cosmocats recréée en image de synthèse

Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 942 Karma: 837 En ligne !

Re: L'intro du dessin animé Cosmocats recréée en ima... Re: L'intro du dessin animé Cosmocats recréée en ima... 0 C'est remarquable et ça me rappelle que des bons souvenirs. Toutefois certaines différences sont décevantes, par exemples les traits des héros comme Star-lion ou Felibelle ne sont pas assez contrastés, le visage de Felibelle en particulier est fade et on ne voit presque pas les personnages passer lorsqu'elle court, contrairement à la version originale où on voit distinctement chaque méchant. Il y a aussi les bandes de Mumm'Ra qui ne sont pas visibles, ça change trop le style des personnages qui sont pourtant essentiels.

à part ça, ça à du être un travail de forçat !