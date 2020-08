Vidéo : Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musique Moonlight Posté par Koreus

Invité sur chaine YouTube Tim Westwood TV, le rappeur Smokepurpp a tenté un freestyle et il n'était pas très inspiré.



Vidéo (57s) : Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle





Sur le même sujet :

Vidéo : Freestyle Finger Snapping Vidéo : Gangsta Chèvres Vidéo : Le rap de Gaspard et Balthazar (Palmashow) Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3211 Karma: 7889 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 4 Cette vidéo a été sponsorisée par Limelight, Spotlight et Fortnite Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3572 Karma: 14717 En ligne ! Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 2 Pour ceux qui veulent les paroles :



Nananannanannana Spotlight

Nanannanannananannana Limelight pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 6340 Karma: 1758 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 1 le rappeur Smokepurpp a tenté un freestyle et il n'était pas très inspiré

Non moi je trouve qu'il s'en est bien sorti c'est fidèle à la qualité courante qu'on constate dans le rap en général... Citation :Non moi je trouve qu'il s'en est bien sorti c'est fidèle à la qualité courante qu'on constate dans le rap en général... marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 329 Karma: 560 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 0 Le colistier de Kanye Capitaine_Achab Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2020 Envois: 81 Karma: 107 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 0 Aujourd'hui, il en serait au chiffre deux... Alex333 Rayon de Soleil Inscrit le: 7/7/2008 Envois: 26153 Karma: 13446 En ligne ! Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 3 Ouaiiiiis. Effectivement c'est naze et malaisant ^^



Bon après je peux comprendre qu'il ai une fois une perte d'inspi. Ça peut arriver après tout (je connais pas ce qu'il fait et ça m'intéresse pas ) dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2306 Karma: 5060 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 0 Vous navigateur est trop vieux Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3750 Karma: 5650 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 0 Ben on lui demande 38 mn de freestyle aussi...faut les chier quand même... Soyarow Je viens d'arriver Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 47 Karma: 72 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 0 Pourquoi c'est pas ça le rap ? Modafoka Je m'installe Inscrit le: 11/2/2016 Envois: 235 Karma: 202 En ligne ! Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 1 Hmm, ok, nous avons votre numéro on vous rappel.

La sortie est ici ... Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 1223 Karma: 605 Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... Re: Le rappeur Smokepurpp essaie de freestyle sur le musi... 0 C'est trop de la balle ce mec.



Quel talent ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.