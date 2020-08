Vidéo : Un lézard et sa copine dans une drôle de position Posté par -JoJo-

Un lézard et sa copine sont dans une drôle de position à South Miami Heights, en Floride.



Vidéo (15s) : Un lézard badass et sa copine





Auteur Conversation Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 7070 Karma: 5754 Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 0



Trop suptile pour moi #jaipascompris En quoi est il badass ?Trop suptile pour moi #jaipascompris LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 3212 Karma: 7894 Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 3

@Tchairo

En quoi est il badass ?



Trop suptile pour moi #jaipascompris



Bah quand même, faire l'amour accroché avec une main au bord d'un précipice et l'autre qui tiens la conquète, je trouve ça "badass" Citation :Bah quand même, faire l'amour accroché avec une main au bord d'un précipice et l'autre qui tiens la conquète, je trouve ça "badass" Bulbe Je m'installe Inscrit le: 12/1/2015 Envois: 115 Karma: 160 Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 2 https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/travailler-avec-les-animaux/video-animaux-congeles-tortures-ces-photos-en-apparence-amusantes-cachent-une-toute-autre-realite_3024511.html Astart1 Je viens d'arriver Inscrit le: 11/12/2019 Envois: 54 Karma: 61 Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 0

@LeFreund

Citation :

@Tchairo

En quoi est il badass ?



Trop suptile pour moi #jaipascompris



Bah quand même, faire l'amour accroché avec une main au bord d'un précipice et l'autre qui tiens la conquète, je trouve ça "badass"

Tchairo fait ça tous les jours, c'est pour ça qu'il n'est pas impressionné Citation :Tchairo fait ça tous les jours, c'est pour ça qu'il n'est pas impressionné Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3573 Karma: 14719 En ligne ! Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 0 Comme disait Chabat dans "La science ces Rêves" :



"La chèvre au bord du gouffre !" Tchairo J'aime glander ici Inscrit le: 1/2/2010 Envois: 7070 Karma: 5754 Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 0

@LeFreund

Bah quand même, faire l'amour accroché avec une main au bord d'un précipice et l'autre qui tiens la conquète, je trouve ça "badass"



C'est vrai que j'ai du mal à me mettre dans la peau d'un lézard, je comprend mieux



dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2309 Karma: 5060 En ligne ! Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position Re: Un lézard et sa copine dans une drôle de position 0 louche cette vidéo , pour moi y a un lézard voire 2