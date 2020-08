Vidéo : Ce bol est vide ou plein d'eau ? Posté par Koreus

D'après la vignette, le bol est vide ou plein ?



Vidéo () : Bol vide ou plein ?





morganiser Je m'installe Inscrit le: 24/7/2007 Envois: 187 Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 1 ok.. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1471 Karma: 6138 Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 0 Ah OK donc l'eau c'est transparent.



(Enfin... transparente à la lumière visible. Du coup les organismes aquatiques peuvent vivre car la lumière du soleil peut les atteindre. Elle est par contre opaque au rayonnement infrarouge, absorbé par l'hydrogène, l'oxygène et leur liaison)



Belle expérience. Mais on aurait pu s'en douter sachant que le point d'ébullition de l'eau est élevé par rapport à un liquide de poids moléculaire égal. Normal : il faut rompre jusqu'à trois liaisons hydrogène avant que la molécule d'eau puisse s'évaporer. Par exemple, au sommet de l'Everest, l'eau bout à environ 68 °C, à comparer aux 100 °C au niveau de la mer. Réciproquement, les eaux profondes de l'océan près des courants géothermiques (volcans sous-marins par exemple) peuvent atteindre des températures de centaines de degrés et rester liquides.



D'ailleurs l'eau est sensible aux fortes différences de potentiel électrique. Il est ainsi possible de créer un pont d'eau liquide de quelques centimètres entre deux béchers d'eau distillée soumis à une forte différence de potentiel Havanna Je m'installe Inscrit le: 31/1/2016 Envois: 207 Karma: 148 Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 0 Il est vide d'air et plein d'eau psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 322 Karma: 662 Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 0



bo le lavabo La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2372134 bo le lavabo ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 794 Karma: 1123 En ligne ! Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 0 D'après la vignette, le bol est moche et vintage surtout. lsdYoYo Je m'installe Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 265 Karma: 411 Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 0

@dylsexique

D'ailleurs l'eau est sensible aux fortes différences de potentiel électrique. Il est ainsi possible de créer un pont d'eau liquide de quelques centimètres entre deux béchers d'eau distillée soumis à une forte différence de potentiel



Merci de le rappeler, ici, j'avais complètement oublié. Utile si on a besoin de créer un pont d'eau liquide... dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1471 Karma: 6138 Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? Re: Ce bol est vide ou plein d'eau ? 0 lsdYoYo



