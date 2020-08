Vidéo : La différence entre boire de la Red Bull et de la bière Posté par CrazyCow

La différence entre boire de la Red Bull et de la bière quand tu fais du skimboard.



Vidéo (24s) : Différence entre la Red Bull et la bière





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21206 Karma: 17266 Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 5 Perso on me donne le choix entre une saloperie chimique et trop sucrée ou une bonne black IPA locale, le taureau il peut aller se faire enculer ! Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 324 Karma: 259 Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 0 La deuxième vidéo a bien 1000 ans gazeleau Je masterise ! Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 2243 Karma: 1772 En ligne ! Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 1 Je ne suis pas sûr que tu sois encore de ce monde si tu bois la même quantité de RB que celui-ci semble avoir inngurgité de bière! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 723 Karma: 2201 Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 0 Mais du coup, lequel a bu du redbull et lequel à bue de la bière?!? Il manque une conclusion à cette vidéo! Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 487 Karma: 622 Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 0 Oh, une raie échouée! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1755 Karma: 2917 En ligne ! Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 0

@Menelage

La deuxième vidéo a bien 1000 ans



Mais la vidéo entière, montage compris, date d'il y a bien longtemps...



"ouin ouin ! T'avais qu'à la partagée..."



mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 5892 Karma: 1351 En ligne ! Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... Re: La différence entre boire de la Red Bull et de la biè... 0 Le 2e c'est moi sans bière