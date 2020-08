Vidéo : Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Posté par Zertyy

Le célèbre Mont-Saint-Michel pris sous un angle fun.







Vidéo (2mn11s) : Un drone filme le Mont-Saint-Michel





Sur le même sujet :

Vidéo : Lyon « City Of Silence » COVID19 Vidéo : Vagues-submersion à Saint-Malo pendant la tempête Ciara Image : Lever de soleil au Mont Saint-Michel Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Novastar Je m'installe Inscrit le: 17/4/2016 Envois: 144 Karma: 104 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 1

Par contre les tours dans tous les sens m'ont vite donné mal à la tete De belles images (avec l'ambiance sonore et tout)Par contre les tours dans tous les sens m'ont vite donné mal à la tete pigme Je masterise ! Inscrit le: 14/2/2007 Envois: 2184 Karma: 232 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0 Ahhh l'un des plus beaux joyaux de Bretagne... :3 dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2314 Karma: 5082 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 1



très sympa mais je vous déconseille de regarder cette vidéo après un bon gros repas ... Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3918 Karma: 4208 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 1 NicolasP42 Je viens d'arriver Inscrit le: 6/12/2013 Envois: 91 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0 La version Game Of Thrones est meilleur : https://twitter.com/DocDuYTBGame/status/1297897491401248776 Back_ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/4/2009 Envois: 30 Karma: 82 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0

@pigme

Ahhh l'un des plus beaux joyaux de Bretagne... :3



Oh la tu aimes les embrouilles ! mais j'adhère ! Citation :Oh la tu aimes les embrouilles ! mais j'adhère ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 5118 Karma: 4817 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0 Une pure fiction ! Le Mont Saint Michel sans les hordes de touristes ?

Impossible. fholys Je m'installe Inscrit le: 28/12/2006 Envois: 107 Karma: 238 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0

@Gudevski

Une pure fiction ! Le Mont Saint Michel sans les hordes de touristes ?

Impossible.



J'allais le dire, cette vidéo est un fake. Le Mont Saint-Michel (qui est plus breton que normand, remettons les pendules à l'heure) ressemble plus à une boîte de sardine très grand format que le joyaux de l'UNESCO présenté ici ! Citation :J'allais le dire, cette vidéo est un fake. Le Mont Saint-Michel (qui est plus breton que normand, remettons les pendules à l'heure) ressemble plus à une boîte de sardine très grand format que le joyaux de l'UNESCO présenté ici ! Mopimoi Je m'installe Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 399 Karma: 2609 Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0

@NicolasP42

La version Game Of Thrones est meilleur : https://twitter.com/DocDuYTBGame/status/1297897491401248776

Non. Citation :Non. ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 148 Karma: 201 En ligne ! Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0 pigme

Sauf que c'est en Normandie



@Gudevski

vidéo tournée pendant le confinement !!!



@fholys

Et non le mont saint michel est bien normand les bretons attaquaient le mont avec les anglais Et c'est l'archevêque d'avranches qui a fait construire l'abbaye Sauf que c'est en Normandievidéo tournée pendant le confinement !!!Et non le mont saint michel est bien normand les bretons attaquaient le mont avec les anglaisEt c'est l'archevêque d'avranches qui a fait construire l'abbaye Bolti Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2018 Envois: 43 Karma: 62 En ligne ! Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel Re: Un drone à travers les ruelles du Mont-Saint-Michel 0

@Remkage





Rho j'allais dire qui à remarqué le smyle dans la vidéo ! Citation :Rho j'allais dire qui à remarqué le smyle dans la vidéo ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.