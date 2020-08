Vidéo : Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une ville Posté par vivaberthaga

Une voiture atteint les 88 miles à l'heure dans une ville. Quizz : en quelle année est-elle partie ?



Vidéo () : Retour vers le futur IRL





Auteur Conversation Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3586 Karma: 14743 En ligne ! Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 1 Nom de Zeus ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2313 Karma: 5078 En ligne ! Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 1 ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 800 Karma: 1127 Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 0 On oublie souvent mais c'était un moteur franco-suedois (Peugeot, Renault et Volvo) dans la Delorean ! NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 49 Karma: 159 Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 1 dtclulu ça me rappelle cette vidéo:



La vidéo est déjà passée :



Marty McFly & Doc Brown Visit Jimmy Kimmel Live ça me rappelle cette vidéo:La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic142810.html Marty McFly & Doc Brown Visit Jimmy Kimmel Live Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3586 Karma: 14743 En ligne ! Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 3 ThomGamer

Citation : On oublie souvent mais c'était un moteur franco-suedois (Peugeot, Renault et Volvo) dans la Delorean !



C'est pour ça que Marty a toujours autant de mal à la démarrer ? Citation :C'est pour ça que Marty a toujours autant de mal à la démarrer ? ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 800 Karma: 1127 Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 0 @Barbatos



C'est effectivement pour ça qu'il passe la majeur partie des films à réparer la voiture ! Dans le dernier il s'emmerde plus, il utilise un train pour la pousser ! foetis Je masterise ! Inscrit le: 1/10/2014 Envois: 3500 Karma: 2120 En ligne ! Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 0 Barbatos ton commentaire est parfait ton commentaire est parfait Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3770 Karma: 5692 En ligne ! Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... Re: Quand tu atteins les 88 miles à l'heure dans une... 0 Elle est partie jusqu'à au moins 2025...sauf si le chauffeur a de quoi payer sa caution.