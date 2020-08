Vidéo : Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Bayern Munich (Paris) Posté par Skwatek

Dimanche soir à Paris, la police a évacué un bar, qui diffusait le match PSG-Bayern Munich, pour non-respect des obligations sanitaires de distanciation physique.





Vidéo (1mn54s) : L'évacuation d'un bar par la police pendant PSG-Bayern





tomdsign Je viens d'arriver Inscrit le: 26/2/2014 Envois: 95 Karma: 178 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 8 Alors selon moi la bonne méthode aurait été la suivante :



Un gradé en civil rentre sans faire de vague et va voir le patron

Il lui demande d'évacuer son établissement

Le patron coupe le son du match et prend la parole

Il dit que les règles sanitaires ne sont pas respectés et qu'il doit fermer

Merci d’être venu et merci de sortir dans le calme.



Maintenant si on veux de belles images on envois directement les tortues ninjas en tenue dans le tas.

19 commentaires Auteur Conversation yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 175 Karma: 82 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 ils ont été sympa les crs, meme pas un ptit gazage , alors qu il y en as d'autre qui prennent 7 balles dans le dos pour refus d obtempérer ... Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 8571 Karma: 5854 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 1 Je paris pour 86 commentaires.

J'ai hâte ^^ Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 597 Karma: 1051 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 sur ce qu'on voit , les personnes avaient l'air calmes et à l'écoute. C'est triste Sympa cette vieille charogne assoiffée de sang... Qu'ils chargent des débiles qui pillent ok, mais là, les personnes avaient l'air calmes et à l'écoute. C'est triste Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3823 Karma: 2693 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 S'il il n'y a que que comme ça qu'ils comprennent ces débiles alors je suis bien content qu'ils aient pris des taquets dans la gueule.

Au bout d'un moment il faut éduquer ceux qui ne le sont pas. goyo_pagaille Je viens d'arriver Inscrit le: 28/4/2017 Envois: 77 Karma: 197 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 1 Mais qu'est ce que je n'aimerais pas être policier, crs!! obéir à des ordres qui ne sont pas logiques entres eux Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 177 Karma: 454 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 Je ne dis pas que le CRS on eut raison de faire ça bien au contraire mais je trouve quand même assez drôle que Koreus s’empresse de relayer (une fois de plus) une vidéo sur les violences policières quand on sait ce qui a pu se passer sur les champs et la bizarre pas de vidéo. stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 944 Karma: 840 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 Aaaah La France !

Ses bars, Ses rues pleines de charmes

Et le retour de "l'Empire contre-attaque" en 4D Wasab_II Je m'installe Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 478 Karma: 999 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0

@Legih

Je ne dis pas que le CRS on eut raison de faire ça bien au contraire mais je trouve quand même assez drôle que Koreus s’empresse de relayer (une fois de plus) une vidéo sur les violences policières quand on sait ce qui a pu se passer sur les champs et la bizarre pas de vidéo.

Tkt c'est juste Koreus qui fait des tests pour voir le niveau de sa commu.

Je tomberais pas dans le panneau cette fois et m'abstiendrais de dire que jsuis d'accord avec les CRS ! Citation :Tkt c'est juste Koreus qui fait des tests pour voir le niveau de sa commu.Je tomberais pas dans le panneau cette fois et m'abstiendrais de dire que jsuis d'accord avec les CRS ! KingRarium Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2016 Envois: 87 Karma: 706 Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0

Bar Wars ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 802 Karma: 1128 En ligne ! Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 2 Y a pas une autre méthode plus simple ? Genre un mec rentre et demande au patron où est le compteur et hop tu coupes, ça serait beaucoup plus simple d'évacuer les gens par la suite.



Parce que bon, je sais pas ce qu'à fait le mec à droite car on a qu'un seul angle de caméra, mais il prend des sacrés taquets quand même...



Ce matin sur Youtube (sur la télé donc non connecté à mon compte), j'ai eu le droit à 4 vidéos "Covid" :



- On est en train de gagner cette guerre contre le coronavirus

- La situation est préoccupante dans les bouches du Rhone

- CoronaVirus en France : Il faut pouvoir réouvrir les frontières selon Thierry Marx

- Oui l'épidémie reprend, parce qu'il y a eu un relâchement



La première et dernière, c'est une phrase du même Professeur épidémiologiste dans 2 vidéos publiées le même jour... Et qui ne porte pas de masque face à son interlocuteur mais affirme que oui par précaution sanitaire il devrait le porter car il est dans un lieu confiné face à quelqu'un qui voit beaucoup de monde...



Bref, je sais pas si c'est propre à la France, mais les médias ne savent plus trop quoi dire et arrivent à dire tout et n'importe quoi. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2303 Karma: 514 En ligne ! Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 C'est hoonteux nianiania



Il y a des règles il faut les suivre c'est tout, si tu est pas content va vivre en antarctique ça nous fera des vacances.





Toujours aussi stupides les Parisiens... Citation :Il y a des règles il faut les suivre c'est tout, si tu est pas content va vivre en antarctique ça nous fera des vacances.Toujours aussi stupides les Parisiens... Hetzer Je masterise ! Inscrit le: 20/7/2013 Envois: 2645 Karma: 2164 En ligne ! Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... Re: Un bar évacué par la police pendant le match PSG-Baye... 0 Comparé aux gilets jaunes, les "supporters" sont très bien lotis. Pourtant combien de voitures cramées et de boutiques défoncées par les pseudos "supporters"?



Deux poids, deux mesures... Des "débordements inadmissibles" mais un gouvernement de mous qui ne font rien pour lutter contre ça. Par contre, quand c'est des pompiers, des infirmières ou des ouvriers qui manifestent, là ça tape dans le tas! Pas de risque d'embrasement par la suite donc c'est pratique...