Vidéo : LockPickingLawyer relève un défi proposé par un internaute Posté par Barbatos

Malcolm a perdu une clé du U pour bloquer son vélo, et a appelé un serrurier. Il a demandé au gars s'il pouvait ouvrir le cadenas sans le détruire car il lui restait une clé quelque part. Le serrurier a fait un caca nerveux en disant que c'était impossible. Malcolm lui a dit que LockPickingLawyer savait ouvrir ces cadenas, du coup le serrurier lui a dit : Moi je vous découpe le truc. Si le gars arrive à ouvrir le cadenas en moins de temps qu'il m'a pris de couper le machin, je vous rembourse...



Vidéo (3mn51s) : LockPickingLawyer relève un défi





Sur le même sujet :

Vidéo : Ouvrir un cadenas Master Lock avec un petit marteau Vidéo : Il trouve le point faible d'un cadenas à 100$ Vidéo : Comment retirer facilement un anti-vol magasin sur un vêtement Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14330 Karma: 17605 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 1 Je crois que je ne l'ai jamais vu silencieux pendant un crochetage. Il a vraiment pris le défi au sérieux zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 724 Karma: 2231 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 et avec une radiographie, ça ne fonctionne pas? network Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 191 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 Pas mal. Un outil à fournir à tous les serruriers. Mais il sera obsolète dans 2 mois quand ceux qui développent les serrures se seront adaptés. Alors qu'une bonne circulaire fera toujours l'affaire ! Amiid Je viens d'arriver Inscrit le: 20/10/2008 Envois: 18 Karma: 78 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 C'est quoi l'outil qu'il utilise ? Tatchay Je viens d'arriver Inscrit le: 5/11/2017 Envois: 13 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 1 Trop fort !



Comme dit à la fin de la vidéo, le vrai challenge reste de se faire rembourser par le serrurier ! Odjbox Je m'installe Inscrit le: 20/3/2015 Envois: 153 Karma: 136 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 Je ne veux pas faire la rabat joie mais il l'a surement déjà fait 10 fois hors caméra pour s'entrainer et savoir avec quel sens/force pousser chaque cran ^^ CrazyCow Koreus Addict Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 14330 Karma: 17605 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0

@Amiid

C'est quoi l'outil qu'il utilise ?



C'est un outil qu'il a conçu sur mesure avec Bosnian bill (un autre spécialiste du crochetage sur YouTube). Citation :C'est un outil qu'il a conçu sur mesure avec Bosnian bill (un autre spécialiste du crochetage sur YouTube). Vidéo KnightPower Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2018 Envois: 18 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 Legih Je m'installe Inscrit le: 6/10/2011 Envois: 178 Karma: 455 En ligne ! Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0

@Odjbox

Je ne veux pas faire la rabat joie mais il l'a surement déjà fait 10 fois hors caméra pour s'entrainer et savoir avec quel sens/force pousser chaque cran ^^



Je pense que c'est justement le principe de sa chaîne youtube. Quant tu vois que le titre commence par [1147] oui on peut dire qu'il a de l’expérience dans le domaine. Mais après c'est aussi le métier d'un serrurier, non ? Citation :Je pense que c'est justement le principe de sa chaîne youtube. Quant tu vois que le titre commence par [1147] oui on peut dire qu'il a de l’expérience dans le domaine. Mais après c'est aussi le métier d'un serrurier, non ? dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1474 Karma: 6160 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0

> Ne reste que 2min30 de vidéo



Vous navigateur est trop vieux



Citation :

@Odjbox

Je ne veux pas faire la rabat joie mais il l'a surement déjà fait 10 fois hors caméra pour s'entrainer et savoir avec quel sens/force pousser chaque cran ^^



Ca se peut, mais note que tout est filmé en une seule prise, avec l'ouverture du colis, etc.

Y'a toujours moyen de tricher (ré-emballage, relecture de la lettre) mais c'est un peu plus prise de tête. > "Ca lui a pris 2min14"> Ne reste que 2min30 de vidéoCitation :Ca se peut, mais note que tout est filmé en une seule prise, avec l'ouverture du colis, etc.Y'a toujours moyen de tricher (ré-emballage, relecture de la lettre) mais c'est un peu plus prise de tête. chocobo12 Je suis accro Inscrit le: 17/9/2014 Envois: 644 Karma: 813 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 Les cambrioleurs vous remercie ! ecoutezbien Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2018 Envois: 57 Karma: 182 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 Payer 75$ d'intervention alors qu'un bon vieux coupe-boulon aurait certainement fait l'affaire... maxbren Je viens d'arriver Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 81 Karma: 443 Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0



Malcolm, il a jamais eu de vélo ni de 2e clé, et en plus il va faire des vues sur internet,



faudrait faire une série sur lui ça se trouve,Malcolm, il a jamais eu de vélo ni de 2e clé, et en plus il va faire des vues sur internet,faudrait faire une série sur lui Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3777 Karma: 5702 En ligne ! Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... Re: LockPickingLawyer relève un défi proposé par un inter... 0 Le mec met plus de temps a ouvrir le paquet que le cadenas!! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.