Vidéo : Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la tête à Minneapolis (États-Unis) Posté par Koreus

Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la tête pendant une émeute à Minneapolis, dans le Minnesota.



Vidéo (34s) : Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la tête





Auteur Conversation vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1119 Karma: 1108 En ligne ! Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0 Ca va il s'est pris un seul couvercle, pas 7 zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 728 Karma: 2238 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 2 AÏE! là, tu as beau être matinal, ça fait mal! gnarf2 Je m'installe Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 135 Karma: 188 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0



Quand les pavés volent

Comme de grands oiseaux gris

En plein dans la gueule

Du flic au regard surpris.... ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 812 Karma: 1144 En ligne ! Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0 Officer Down ! Officer Down !! Send reinforcements !!!



Bon plus sérieusement, y a pas un début de guerre civile chez eux ? Car chaque jour c'est de moins en moins rassurant avec les milices privés, les bavures policières, les casseurs ... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3591 Karma: 14774 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 2 Voilà qui va arranger les choses, tiens. Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1128 Karma: 1401 En ligne ! Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 1

@vantage93

Ca va il s'est pris un seul couvercle, pas 7





De quoi est-il coupable pour se prendre ne serait-ce qu'un seul couvercle ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 728 Karma: 2238 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 4

@Hebus25

Citation :

@vantage93

Ca va il s'est pris un seul couvercle, pas 7





De quoi est-il coupable pour se prendre ne serait-ce qu'un seul couvercle ?



#teampremierdegré FireAddiction Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 297 Karma: 191 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0 Purée, j'ai du relire 2-3 fois la description pour comprendre le lien. Je pense qu'il faut écrire "Les troubles ont commencé" au lieu de "Ces troubles ont commencé". Ça porte à confusion. Ceriug Je m'installe Inscrit le: 22/1/2012 Envois: 488 Karma: 623 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0 @ThomGamer C'est pas mieux en France... zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 728 Karma: 2238 Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0

@vantage93

Ca va il s'est pris un seul couvercle, pas 7



Moi, j'en ai compté une bonne dizaine

Moi, j'en ai compté une dizaine poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 2311 Karma: 511 En ligne ! Re: Un policier reçoit un couvercle de poubelle dans la t... 0 Franchement quand est-ce que le tir à vu sera autorisé pour arrêter les cris d'animaux comme ça, on est des humains ou on est une bande de macaques en rut ? Des fois je me le demande...